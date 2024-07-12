12 липня в Україні одночасно відключатимуть електроенергію у 70% споживачів
Категорія
Україна
Дата публікації

12 липня в Україні одночасно відключатимуть електроенергію у 70% споживачів

Енергетика
Джерело:  Укренерго

Такі відключення світла необхідні через максимальне споживання електроенергії на тлі аномальної спеки в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських ударів.

Головні тези:

  • Відключення електроенергії в Україні є необхідними для компенсації дефіциту в українській енергосистемі внаслідок ударів РФ.
  • Укренерго планує залучати аварійне постачання електроенергії з інших країн для зменшення дефіциту енергії в українській енергосистемі.
  • Прогнози показують різні сценарії розвитку подій в енергосистемі України на зиму 2024-2025 року, включно з базовим стабільним та негативним сценаріями.

З 14 години в Україні 70% споживачів будуть без світла

В Україні діють цілодобові графіки відключення електроенергії. Більшу частину світлового дня одночано обмежуватимуться відразу 70 % споживачів.

Обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 — для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години — три черги, — йдеться у повідомленні. 

В Укренерго уточнили, що чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Такі відключення необхідні через максимальне споживання електроенергії на тлі аномальної спеки в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

За прогнозом Укренерго, сьогодні на максимумі споживання залишатиметься високим та значно перевищує наявну потужність в системі для його покриття.

Сьогодні з 00:00 до 06:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері планується залучати аварійне постачання з європейських країн.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській і Чернігівській областях.

Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах, — уточнили в Укренерго.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

На зиму 2024-2025 року є декілька сценаріїв розвитку подій в енергосистемі України — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема, за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.

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