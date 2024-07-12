12 липня в Україні одночасно відключатимуть електроенергію у 70% споживачів

Такі відключення світла необхідні через максимальне споживання електроенергії на тлі аномальної спеки в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських ударів.
Головні тези:
- Відключення електроенергії в Україні є необхідними для компенсації дефіциту в українській енергосистемі внаслідок ударів РФ.
- Укренерго планує залучати аварійне постачання електроенергії з інших країн для зменшення дефіциту енергії в українській енергосистемі.
- Прогнози показують різні сценарії розвитку подій в енергосистемі України на зиму 2024-2025 року, включно з базовим стабільним та негативним сценаріями.
З 14 години в Україні 70% споживачів будуть без світла
В Україні діють цілодобові графіки відключення електроенергії. Більшу частину світлового дня одночано обмежуватимуться відразу 70 % споживачів.
В Укренерго уточнили, що чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Такі відключення необхідні через максимальне споживання електроенергії на тлі аномальної спеки в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.
За прогнозом Укренерго, сьогодні на максимумі споживання залишатиметься високим та значно перевищує наявну потужність в системі для його покриття.
Сьогодні з 00:00 до 06:00 для зменшення обсягу дефіциту Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері планується залучати аварійне постачання з європейських країн.
З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській і Чернігівській областях.
Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики
На зиму 2024-2025 року є декілька сценаріїв розвитку подій в енергосистемі України — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.
Зокрема, за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.
Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.
У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.
Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-