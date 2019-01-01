Названы главные ошибки женщин на пляже, которые убивают красоту

Lady.ONLINE.UA предлагает вам список главных ошибок загорающих женщин, собранных Cosmo.





1. Вы используете средства со слишком низким SPF-фактором





Да, УФ-лучи действительно очень агрессивны: именно фотостарение является основной причиной появления морщин, поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами.





Выбирайте SPF-фактор правильно: если у вас светлая кожа и вы впервые отправляетесь загорать, то фактор защиты должен быть не меньше 50, а лучше — больше! SPF-30 рассчитан для уже загорелой кожи, а вот от SPF-15 лучше вообще отказаться — эти средства дают минимальную защиту и подходят только смуглым и уже загорелым девушкам.





2. Наносите на лицо защиту, предназначенную для тела





Вы купили всего один продукт и для тела, и для лица? Лучше так не делать. Большинство брендов выпускают специальные средства с SPF-защитой, предназначенные именно для кожи лица — они более жидкие по текстуре, лучше увлажняют кожу и не забивают поры. Что будет, если наносить средство для тела на лицо? Возможно появление прыщей и высыпаний.





3. Вы пренебрегаете защитой губ



Губы не меньше, чем весь остальной кожный покров, подвержены влиянию УФ-лучей! Поэтому если вы не покупаете специальный бальзам для губ с SPF-фактором, то хотя бы не забывайте наносить на них крем для лица, чтобы не появились морщинки и сухость.







4. Вы не пользуетесь увлажняющим спреем для волос





Да, волосы, выгоревшие на солнце, — это красиво, однако потом вы будете пожинать плоды своей беспечности. После отпуска волосы зачастую становятся ломкими и сухими — все из-за солнечных лучей и перегрева. Отправляясь на пляж, всегда используйте увлажняющие солнцезащитные средства для волос — они нейтрализуют воздействие солнца и морской соли, работают как термозащита, а заодно делают волосы более мягкими и блестящими.





5. Вы забываете обновлять SPF-защиту



Даже если на баночке с защитным средством написано "водостойкое" — доверять этому не стоит. Каждый раз после купания продукт нужно наносить заново. Да-да, каждый раз! Обязательно вытирайте кожу насухо полотенцем, прежде чем обновить защиту.





6. Отправляетесь на пляж в макияже



Даже если вы не наносите тональный крем, то перед солнечными ваннами лучше отказаться от любого мейкапа — даже туши для ресниц. На солнце продукт нагревается, становится более вязким и удерживает высокую температуру — это может навредить ресницам.











7. Вы завязываете мокрые волосы в хвост





Это худшее, что можно сделать со своими волосами, — отправиться купаться с хвостом, а потом лечь загорать, не распуская волосы. Во время такой "сушки" влага задерживается в волосах, вытесняя кератин, а значит, делая шевелюру слабой.





Кроме того, стянутые резинкой мокрые волосы образуют заломы — не удивляйтесь потом, что они выглядят неопрятно. Итак, главное "пляжное" правило — всегда распускайте мокрые волосы!





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