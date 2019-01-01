Мужчины признались, что может заставить их жениться

Женщины, которые мечтают о кольце и белом платье, читают много журналов, пользуются советами бабушек и даже строят коварные планы, но на мужчин это не действует. А о том, что действует, рассказали сами мужчины.





Lady.ONLINE.UA предлагает вам воспользоваться подсказками, собранными Soulpost.





Какой же должна быть женщина, чтобы ее хотели взять в жены? Вот что говорят мужчины:





1. Она должна принимать мои слабости.





"Я понял, что хочу жениться на своей девушке, когда она находила время, чтобы выслушать меня, самые личные мои моменты, и при этом давала мне ощущение безопасности рядом с ней. Я мог доверить ей все свои эмоции. Это дорогого стоит!"





2. Она должна быть моей главной поддержкой.





"Хочу жениться на девушке, которая будет ставить наши отношения в приоритет и будет моей главной поддержкой".





3. Эта женщина делает меня по-настоящему счастливым, и другие это замечают.





"В случае с моей девушкой, моя семья и друзья говорят мне, что я выгляжу намного счастливее. Не то чтобы я не был таким раньше, но в этих отношениях есть что-то такое, что видно тем, кто меня знает. Она делает меня счастливым".





4. Она должна быть идеальной женой и матерью.





"Рядом с ней я понимаю, что она хочет иметь детей и что она будет хорошей мамой".





5. Она не должна никогда сдаваться в наших отношениях.





"Большинство женщин хотят быть с мужчиной, который уже состоялся и финансово стабилен. Я хочу жениться на сильной женщине, которая будет частью моей борьбы, не будет опускать руки в наших отношениях, и будет частью моей жизни и плохие времена".





6. Она должна быть хорошо воспитана.





"Воспитание — очень важно. То, как ее воспитывали, непосредственно влияет на то, как она будет вести себя в отношениях и в нашей семье".





7. Она должна заниматься спортом.





"Женщина должна быть в хорошей форме и с хорошим здоровьем, чтобы она могла родить мне здоровых детей. Если я пойму, что хочу от этой женщины ребенка, я женюсь на ней".





8. Она должна готовить так же хорошо как и моя мама.





"Это должна быть та, с кем я могу представить себя счастливым на пенсии, когда мы будем седыми и старыми, с кислородными масками. Плюсом будет, если она сможет так же вкусно готовить, как моя мама".





9. У нас с ней должна быть духовная связь.





"Тяжело описать, но это тот, кто полностью понимает меня, связь без слов. Так что обнимаешь человека и чувствуешь, как соединяются ваши души".





10. Она должна поддерживать мои цели и амбиции.





"Я бы женился на девушке, похожей на меня и поддерживающей меня, даже если у нас разные цели. В конце концов, знать, что мы есть друг у друга — это самое важное".





11. Она знает меня лучше, чем я знаю себя.





"Когда мы знаем человека больше, чем себя, тогда его счастье становится важнее для нас. И если такое отношение с двух сторон, то это настоящее счастье".





12. Она — та, с кем я хочу просыпаться утром.





"Когда я проснусь рядом с девушкой и пойму, что хочу так начинать каждый день с ней, тогда я женюсь".



