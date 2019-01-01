Назван завтрак, который улучшает работу мозга

Назван завтрак, который улучшает работу мозга

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Хотите, чтобы ваш мозг отлично работал весь день? Правильно завтракайте. А правильный завтрак, как установили японские ученые, — это мороженое.

Об этом сообщает Lady.ONLINE.UA со ссылкой на The Independent.

Японский ученый Ешихико Кога (Yoshihiko Koga) и его коллеги из токийского университета Киорин (Kyorin University) провели эксперимент, в ходе которого участники каждое утро начинали свой завтрак с трех ложек мороженого. 


После этого подопытные прошли ряд тестов, направленных на оценку памяти, реакции и других способностей.

Оказалось, что те, кто ел мороженое, обладали лучшей реакцией, а также лучше воспринимали информацию, чем те, кто не употреблял этот продукт. 

По словам ученых, употребление мороженого вызвало усиление альфа-волн в головном мозге. Возникло предположение, что холодное мороженое просто выводит мозг человека из сонного состояния, заставляя "встряхнуться". То есть дело не в самом продукте, а в его температуре.

Тогда ученые провели похожий эксперимент, когда завтрак предлагалось начинать не с мороженого, а со стакана холодной воды. У подопытных действительно наблюдались некоторые улучшения, но они не были столь явно выражены, как после употребления мороженого. 

Ученые подчеркивают, что пока четкого ответа на вопрос о том, почему мороженое стимулирует работу головного мозга, у ученых пока нет. Кроме того, неясно, нужно ли употреблять какое-то определенное мороженое или подойдет любое.

Источник: The Independent Теги: ученые, завтрак, мороженое, Япония, мозг
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