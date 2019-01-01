Православные христиане во всем мире отмечают Рождество Христово: традиции, приметы и запреты

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7 января, сразу после Святого вечера, православные христиане отмечают великий церковный праздник — Рождество Христово. Этот праздник занимает второе место в иерархии церковных праздников после Пасхи.

ONLINE.UA расскажет об истории, интересных традициях и запретах этого светлого праздника.

По церковным канонами считается, что Рождество Христово – это время духовного очищения, согласия и любви, когда мы наводим порядок не только в своем доме, но и в своих душах – прощаем врагов.

В христианской церкви с конца II века вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления — 6 января. Только в середине IV века этот праздник был утвержден. Он знаменует рождение Иисуса Христа, который был послан Богом на землю для спасения человечества.

Рождество 2019: традиции

Рождество Христово имеет давнюю историю с уникальными обычаями, символами и обрядами. Главной традицией этого светлого дня является поход в храм на божественную литургию. Согласно древним обычаям, при встречи люди на Рождество приветствуют друг друга словами: "Христос Родился! Славим Его!".

Одним из рождественских символов является Дидух — сноп зерна, который бережно хранят до светлого дня с момента окончания жатвы. Дидух заносят в дом на Святвечер и хранят вплоть до Крещения.

Также по традции в Рождество хозяйки готовят богатый праздничный обед. На стол, как и на Святвечер, ставятся 12 блюд, но уже не постных — наши предки специально к Рождеству кололи кабана, готовили утку, гуся, курицу, делали жирную колбасу. Главным блюдом Рождества является кутья.

Приметы и поверья на Рождество

Считается, что в Рождество первым в дом должен зайти мужчина — он привлечет удачу и богатство в семью на целый год. Также существует поверье, что сделавший семь благ на Рождество будет счастливо жить весь год. В этот день принято подавать 7 милостынь ради счастья в грядущем году.

На Рождество принято зажигать больше свечей, огней, а если есть, то и камин — свечи привлекают в дом тепло и богатство. Если в доме есть домашние животные то, на Рождество надо их вкусно накормить — тогда и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане.

Рождество 2019: что нельзя делать на праздник

В Рождество категорически нельзя заниматься уборкой — лучше всего отложить этот процесс вплоть до 14 января. Также в этот светлый праздник нельзя ругаться, сквернословить и надевать старую одежду.

Мужчинам с Рождества и до Крещения нельзя охотиться. Убийство зверей во время святок считается большим грехом и может навлечь беду.

Также по церковным правилам, в Рождество нельзя гадать. Для святочных гаданий подходит любое время с Сочельника по Крещение, кроме самого Рождества.

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