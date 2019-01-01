В сети показали северное сияние в Норвегии: зрелищные фото и видео

В сети показали северное сияние в Норвегии: зрелищные фото и видео

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Фото: facebook.com

В начале февраля 2018 года в Норвегии стартовало традиционное северное сияние, которое уже на протяжении нескольких недель удивляет местных жителей и туристов своей зрелищной красотой и масштабом.

Видео и фото эффектного северного сияния в Норвегии публикуют в сети очевидцы удивительного природного явления, сообщает ONLINE.UA.

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Новрегия давно считает северные сияния своей национальной достопримечательностью. В периоды "Авроры Бореалис", так по научному называется данное природное явление, туристам местные бизнесмены предлагают всевозможные услуги и развлечения для полномасштабного наслаждения зрелищем.

Считается, что самое красивое северное сияние в Норвегии можно увидеть на архипелаге Шпицберген, в городе Тромс, который является самым популярным у туристов, а также на мысе Нордкап, на котором расположена самая северная точка Норвегии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети появились поразительные фото и видео замерзшего океана в США.

В сети показали северное сияние в Норвегии: зрелищные фото и видео (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Норвегия, северное сияние, видеоновости, фотообзор
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