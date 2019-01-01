Ученые рассказали о диете для борьбы с депрессией

Фото: worldhealth.net

Употребление в пищу цельнозерновых продуктов, свежих овощей и фруктов может помочь в борьбе с депрессией.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert.

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Отмечается, что в течение шести лет ученые наблюдали за пенсионерами, которые были разделены по группам питания, — DASH, традиционная западная и средиземноморская диеты.

По итогам эксперимента было установлено, что придерживавшиеся диеты DASH были менее подвержены депрессии, в то время как наиболее подверженными этому заболеванию оказались лица, которые питались в соответствии с западной диетой.

Стоит заметить, что DASH, — диетический подход, направленный на борьбу с гипертонией. Он предусматривает отказ от жирных продуктов, соли, сахара.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Министерстве здравоохранения Украины начали продвигать идею бесплатной выдачи антидепрессантов.