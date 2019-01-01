Что подарить девушке на 8 марта: лучшие идеи подарков для любимой половинки

Фото: pinterest.com

До Международного женского дня остались считанные дни, в течение которых мужчины активно готовятся поздравлять своих любимых с главным женским праздником года. У вас есть вопросы, подарить на 8 марта женщинам? Хотите узнать, как выбрать подарки и что подарить любимой, маме и бабушке, а также как правильно выбрать подарок дочери, сестре, девушке и жене? ONLINE.UA собрал лучшие идеи подарков Ко Дню Женщин 2018, которые помогут вам гарантировано удивить свою любимую половинку.

Читайте также: ТОП-5 мероприятий для женщин, которые стоит посетить 27 февраля — 6 марта

Что подарить девушке на 8 марта: "умные" технологии

Современных девушек очень сложно удивить цветами и конфетами. Но в мире стремительно развивающихся технологий даже традиционные подарки можно приобрести в оригинальном виде. Это может быть смартпот — умная коробка с комнатными цветами, которая выращивает красивое растение без помощи девушки. Достаточно налить в чудо-конструкцию воды и наблюдать, как растет цветок.

Банальный букет можно заменить также настенным флорариумом, который представляет с собой настоящий сад под прозрачным куполом с подсветкой.

Создатели оригинальных ноу-хау также предлагают подарить своей любимой на 8 марта стильную портативную зарядку-пудреницу для смартфонов, которая оснащена зеркальцем, или же яркие наушники, выполненные в оригинальном дизайне.

Что подарить девушке на 8 марта: "вкусный" букет

Если ваша любимая сладкоежка, то удивить ее на 8 марта можно с помощью букета из конфет и фруктов. Также это могут быть оригинальные капкейки или же шоколадные фигурки в красочных обертках с нежными поздравлениями.

Кстати, вкусный букет можно дополнить мягкой игрушкой, например милым плюшевым мишкой, что обязательно придется по душе вашей избраннице.

Что подарить девушке на 8 марта: незабываемые впечатления

В качестве подарка для любимой девушки на 8 марта также могут быть незабываемые впечатления. Например, презентовать возлюбленной можно сертификат в спа-салон и на фотосессию.

Также подарить любимой на 8 марта можно полет на воздушном шаре. От такого подарка у вашей дамы сердца гарантированно перехватит дыхание, а День Женщин 2018 запомнится ей надолго.

Что подарить девушке на 8 марта: романтические идеи

Вкусным подарком на 8 марта может стать также романтический ужин. Вы можете заказать его в любимом ресторане или же приготовить самостоятельно.

Если ваша возлюбленная меломанка, то удивить ее на 8 марта можно билетом на концерт ее любимой группы и артиста. Если концерт будет в другом городе, то это даже лучше — у вас появится возможность подарить девушке еще и романтическое путешествие.

Что подарить девушке на 8 марта: практичные комплекты

Отличным подарком на 8 марта для любимой девушки может стать также нижнее белье или спальные комплекты. Это могут быть как сексуальные наборы в кружевном исполнении, так и теплые симпатичные пижамки.

В качестве подарка на 8 марта можно презентовать любимой что-то нужное из ее списка желаний. Это могут быть духи или косметика, украшения или бытовая техника, о которых ранее рассказывала вам возлюбленная.

И, главное, не забывайте, что выбирая подарок любимой на 8 марта, следует придерживаться ее индивидуальных предпочтений, а также подходить к этому процессу с душой. Тогда девушка гарантированно оценит вашу заботу и внимание к ней в главный женский праздник года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как украинцы будут отдыхать на 8 марта.