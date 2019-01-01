Фото: pinterest.com

Международный женский день считается одним из самых ярких праздников в году, в который мужчины балуют своих любимых. Но кроме родных и близких женщин, жен, мам, бабушек, дочерей, им нельзя игнорировать и коллег, которые также ждут внимания 8 марта от мужской половины коллектива.

Хотите узнать, как выбрать подарки и что подарить любимой женщине, маме на 8 марта, бабушке, а также как правильно выбрать подарок дочке, сестре, жене и любимой девушке? ONLINE.UA собрал лучшие идеи подарков ко Дню Женщин 2018, которые помогут вам удивить ваших половинок 8 марта.

Читайте также: Идеи подарков на 8 марта для любимых женщин

Тематические подарки на 8 марта для мамы

Выбрать подарок для мамы на 8 марта для любого мужчины проще всего — ведь самая родная женщина на свете будет рада любому проявлению внимания со стороны сына. Наряду с цветами и конфетами, порадовать маму в этот день можно бытовой техникой, о которой она мечтала, или электронной книгой.

Отличным подарком для мамы на 8 марта может стать оригинальный фотоальбом для семейных снимков, билет на концерт любимого певца или же сборник произведений любимого писателя.

Как выбрать подарок на 8 марта: романтические варианты для девушки

Радовать любимую девушку на 8 марта весьма хлопотное занятие. Но если выбирать подарок с душой, то он обязательно понравится даже самой каризной даме сердца.

В главный женский праздник удивить девушку можно с помощью романтического ужина, приготовленного собственными руками. Также беспроигрышным вариантом подарка на 8 марта для любимой могут стать украшения или новый гаджет.

Полезные презенты на 8 марта для бабушки

При выборе подарка на 8 марта для бабушки важно ориентироваться на функциональность и полезность приобретаемого презента. Если ваша бабушка увлекается кулинарей, то отличным вариантом для нее станут кухонные наборы или же современная бытовая техника, например, мультиварка.

Современную бабушку можно также порадовать новинками косметического или парфюмерного рынка. Еще им придется по душе теплый халат или платок на голову.

Как выбрать подарок на 8 марта: оригинальные наборы для подруги

Подарок для подруги на 8 марта лучше всего выбирать с юмором. Это может быть чашка-хамелеон, которая меняет цвет после попадания кипятка или букет из конфет.

Если ваша подруга любит постоянно опаздывать или просыпать по утрам, то ей можно подарить "убегающий" будильник. С включением сигнала он удаляется от кровати, поэтому , чтобы выключить будильник девушке придется покинуть постель.

Креативные подарки на 8 марта для коллег

Поздравить коллег на 8 марта также задача не из простых. Здесь важно, чтобы презент был приятным для сотрудниц, но при этом сохранял рабочую дистанцию. Идеальным вариантом для этого могутт стать необычные офисные принадлежности — оригинальные ежедневники, дизайнерские ручки, органайзеры.

Подарками на 8 марта для коллег могут быть и другие приятные женские мелочи. Косметички, статуэтки, копилки, зеркальца — все это можно презентовать сотрудницам в женский день. Главное, чтобы подарки были одинаковыми или равноценными для всех коллег.

Как выбрать подарок на 8 марта: необычные варианты для дочек

Удивлять маленьких принцесс 8 марта нелегкая задача для любящих отцов. Среди вариантов подарков на 8 марта для дочек есть несколько беспроигрышных идей — новая игрушка или же совместные развлечение.

В качестве игрушек для маленьких дочек могут стать куклы и все, что с ними связано. Для дочек постарше в виде игрушек подойдут новинки технологий — плеер, беспроводные наушики или новый смартфон.

Что подарить учительнице на 8 марта: актуальные идеи

Подарки для учителей и воспитателей детских садов на 8 марта обычно носят коллективный характер. в большинстве случаев родители класса или группы организовывают финансовые сборы, после чего приобретают общий подарок от всех.

Если же вы желаете лично порадовать любимую учительницу на 8 марта, то в качестве подарка для нее отлично подойдет красивый блокнот, набор хороших ручек, функциональный органайзер, интерьерный сувенир (подсвечник, аромалампа, шкатулка).

Независимо от того, кому вы вибарете подарок на 8 марта, покупать презенты стоит прежде всего с учетом интересов женщин. Если же ваш подарок будет сделан от души, то его обязательно оценят жены, девушки, мамы, бабушки, дочки и коллеги.

Ранее ONLINE.UA соообщал, что можно подарить любимой девушке на 8 марта.