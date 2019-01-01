Официальное поздравление с 8 марта в прозе и стихах для коллег

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В преддверии международного женского дня мужчины усиленно готовятся поздравлять своих любимых женщин и коллег с 8 марта. Наряду с подарками им нужно запастись теплыми и приятными словами для своих половинок и сотрудниц что порой бывает нелегко. ONLINE.UA сделал подборку официальных поздравлений с 8 марта для коллег в прозе, стихах и картинках, которые помогут вам уделить внимание женской половине коллектива, сохраняя при этом этикет и рабочую дистанцию.

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Поздравления с 8 марта коллегам в прозе

"Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю Вас с 8 Марта. Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше улыбайтесь, ведь тем самым Вы поднимаете настроение всем вокруг. Будьте всегда счастливые, довольные, успешные, а главное –любимы!"

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"Поздравляем с 8 Марта!

Желаем весеннего цветущего настроения, прекрасных слов и поступков, приятных запоминающихся сюрпризов. Милые женщины – вы прекрасные создания! Легкости вам, нежности, внимания, теплоты, заботы и добра. Вы – драгоценные самоцветы в нашей жизни. Любви вам и всех благ!"

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"Уважаемые женщины!

Примите самые искренние поздравления с женским днём 8 Марта и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать Вам успехов в труде и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет Вашим постоянным спутником, жизненная дорога будет ровной и беспечальной, а Ваши спутники добрыми и искренними друзьями!"

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"Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!"

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"Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!"

Поздравления с 8 марта коллегам в стихах

Пускай глаза сияют счастьем,

А жизнь наполнится добром,

Чтоб все проблемы и ненастья

Минули стороной ваш дом!

Пускай всё в жизни удается,

Чтоб каждая из вас цвела.

Весна пусть дарит много солнца,

Улыбок, света и тепла!

***

Поздравляем вас, девчата,

С вашим классным женским днем.

Всем, коллеги, вам достатка,

Вместе горы мы свернем.

Будет пусть мужчина рядом

Тот, что в горе защитит,

Тот, что верно, нежно любит

И о чувствах не молчит.

Радость пусть работа дарит

И начальник не ворчит,

Лучше премию побольше

Пусть от сердца он вручит.

***

Восьме березня, день весняний,

Під сонцем почав танути сніг,

Сьогодні тостом і веселощами

Привітати ми хочемо колег.

Не тільки в цей день, колеги,

А любимо вас ми цілий рік.

Ви, як колеса у воза,

Роботі надаєте хід.

Ви дивно красиві,

Де ви – там чисто і затишок,

Ви – як фундамент колективу,

І вас завжди чоловіки чекають.

Я п’ю за вас, за наших жінок,

Щоб завжди цвіла весна,

Щоб жили дружно ви надалі –

За цей вип’ємо все до дна!

***

В цей день весняний,

В цей день святковий

Бажаємо щиро, бажаємо радо

Безхмарного неба, сонця в душі

Здоров’я міцного, дитячого слова

Натхнення, кохання й краси!

***

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну.

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

Щоб у радості цвіли.

СМС-поздравления с 8 марта коллегам

Родные мои женщины-коллеги,

Вы все у нас красивы, как цветочки,

Я, в женский праздник, счастья вам желаю,

Ценю вас и целую в обе щечки.

***

С 8 Марта, коллега! Желаю достатка!

На работе – успеха, а в доме – порядка,

В личной жизни – удачи, любви, восхищенья,

Чтоб твой день начинался всегда с вдохновенья!

***

Хай доля принесе іще сповна

І радості, й наснаги, і здоров’я,

Нехай завжди в душі цвіте весна,

І серце зігрівається любовью!

З 8 березня!

Поздравления с 8 марта коллегам в картинках

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