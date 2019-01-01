Официальное поздравление с 8 марта в прозе и стихах для коллег

В преддверии международного женского дня мужчины усиленно готовятся поздравлять своих любимых женщин и коллег с 8 марта. Наряду с подарками им нужно запастись теплыми и приятными словами для своих половинок и сотрудниц что порой бывает нелегко. ONLINE.UA сделал подборку официальных поздравлений с 8 марта для коллег в прозе, стихах и картинках, которые помогут вам уделить внимание женской половине коллектива, сохраняя при этом этикет и рабочую дистанцию.
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Поздравления с 8 марта коллегам в прозе
"Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю Вас с 8 Марта. Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше улыбайтесь, ведь тем самым Вы поднимаете настроение всем вокруг. Будьте всегда счастливые, довольные, успешные, а главное –любимы!"
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"Поздравляем с 8 Марта!
Желаем весеннего цветущего настроения, прекрасных слов и поступков, приятных запоминающихся сюрпризов. Милые женщины – вы прекрасные создания! Легкости вам, нежности, внимания, теплоты, заботы и добра. Вы – драгоценные самоцветы в нашей жизни. Любви вам и всех благ!"
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"Уважаемые женщины!
Примите самые искренние поздравления с женским днём 8 Марта и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать Вам успехов в труде и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет Вашим постоянным спутником, жизненная дорога будет ровной и беспечальной, а Ваши спутники добрыми и искренними друзьями!"
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"Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!"
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"Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!"
Поздравления с 8 марта коллегам в стихах
Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной ваш дом!
Пускай всё в жизни удается,
Чтоб каждая из вас цвела.
Весна пусть дарит много солнца,
Улыбок, света и тепла!
***
Поздравляем вас, девчата,
С вашим классным женским днем.
Всем, коллеги, вам достатка,
Вместе горы мы свернем.
Будет пусть мужчина рядом
Тот, что в горе защитит,
Тот, что верно, нежно любит
И о чувствах не молчит.
Радость пусть работа дарит
И начальник не ворчит,
Лучше премию побольше
Пусть от сердца он вручит.
***
Восьме березня, день весняний,
Під сонцем почав танути сніг,
Сьогодні тостом і веселощами
Привітати ми хочемо колег.
Не тільки в цей день, колеги,
А любимо вас ми цілий рік.
Ви, як колеса у воза,
Роботі надаєте хід.
Ви дивно красиві,
Де ви – там чисто і затишок,
Ви – як фундамент колективу,
І вас завжди чоловіки чекають.
Я п’ю за вас, за наших жінок,
Щоб завжди цвіла весна,
Щоб жили дружно ви надалі –
За цей вип’ємо все до дна!
***
В цей день весняний,
В цей день святковий
Бажаємо щиро, бажаємо радо
Безхмарного неба, сонця в душі
Здоров’я міцного, дитячого слова
Натхнення, кохання й краси!
***
Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі
Передасть всім дамам милим,
Щоб жили в добрі і мирі
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли.
СМС-поздравления с 8 марта коллегам
Родные мои женщины-коллеги,
Вы все у нас красивы, как цветочки,
Я, в женский праздник, счастья вам желаю,
Ценю вас и целую в обе щечки.
***
С 8 Марта, коллега! Желаю достатка!
На работе – успеха, а в доме – порядка,
В личной жизни – удачи, любви, восхищенья,
Чтоб твой день начинался всегда с вдохновенья!
***
Хай доля принесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любовью!
З 8 березня!
Поздравления с 8 марта коллегам в картинках
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