Онлайн-тест к 8 марта: как на самом деле вы относитесь к женщинам

Онлайн-тест к 8 марта: как на самом деле вы относитесь к женщинам

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Фото: misremedios.net

Накануне Международного женского дня в сети появился онлайн-тест с помощью которого можно проверить, что вы знаете о правах женщин и гендерном равенстве.

Тест был опубликован на официальной Facebook странице ООН в Украине, сообщает ONLINE.UA.

«Друзья, приближается Международный женский день! Мы приглашаем вас пройти тест и проверить, что вы знаете о правах женщин и гендерном равенстве, увидеть избавились ли вы от всех стереотипов и узнать как на самом деле вы относитесь к женщинам», — говорится в описании теста.

Пройдите тест, ответив на все вопросы, и узнайте насколько хорошо вы осведомлены в вопросах гендерного равенства и прав женщин.

Как сообщал ONLINE.UA, 7 февраля, в Славянске открыли Центр социально-психологической помощи лицам, которые пострадали от насилия или жестокого обращения.

Источник: ONLINE.UA Теги: тест, ґендерное равенство, ґендер, ООН, жінки, Міжнародний жіночий день
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