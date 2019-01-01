Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник

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В главный женский праздник года не только мужчины дарят подарки, но и женщины поздравляют своих подруг с 8 марта. Еще не успели купить подарки своим боизким подругам, не знаете чем удивить их в этом году? ONLINE.UA сделал подборку прикольных подарков на 8 марта для подруг, которые обязательно придутся по им душе.

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Что подарить подруге на 8 марта: модные аксессуары

Выбирать подарок на 8 марта подруге досточно простое дело — ведь вы знаете ее как никто другой. Например, удивлять представительниц своей девичьей компании в женский праздник можно с помощью модных аксессуаров. Это может быть оригинальный кошелек или чехол для смартфона, стильный ремень или яркий зонт.

Перед выбором подарка подруге вспомните, может она во время ваших последних совместных шоппингов сама подсказывала вам оригинальные идеи для подарка — показывала красивые перчатки или стильные очки, кторые бы хотела приобрести.

Что подарить подруге на 8 марта: красивую бижутерию

Отличным подарком подруге на 8 марта может стать бижутерия, особенно если девушке нравятся такие украшения. Вы можете подобрать дизайнерские модели известных брендов или эксклюзивные изделия, сделанные на заказ мастерами.

Оригинальным вариантом для подарка подруге станут также сувениры в виде небольшой статуэтки, фоторамки или брелка на ключи.

Что подарить подруге на 8 марта: эмоции и настроение

У вас большая девичья компания и вы не знаете, как не обделить ни одну подругу вниманием на 8 марта? Устройте для них общий праздник. Закатите вечеринку в СПА-салоне или караоке. Даже домашние посиделки с настольными играми и фуршетным столом наполнят каждую вашу подругу эмоциями и настроением надолго.

Что подарить подруге на 8 марта: косметические штучки

Традиционным подарком на 8 марта подруге являются косметика и парфюмерия. Но и здесь можно скреативить — например, сделайте для нее подборку прибамбасов для ванны, в которую войдут бомбочки-гейзеры, пена, соль, скраб и лосьон для тела.

Презентовать на 8 марта подруге можно также декоративную косметику. Яркий блеск для губ или набор разноцветных лаков для ногтей непременно наполнят ее образ весенними нотами.

Что подарить подруге на 8 марта: сувенир по интересам

На 8 марта подарить подруге также можно презент по интересам. Если она увлекается спортом, то для нее подойдет в качестве подарка фитнес-трекер. Если ваша подруга увлекается рукоделием, то она будет не против в качестве подарка на 8 марта получить все, что связано с ее хобби.

Ваша подруга экстремалка? То ей вы можете подарить сертификат на полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом. Такой подарок на 8 марта запомнится ей точно надолго.

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