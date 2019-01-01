Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник

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Фото: bm.img.com

В главный женский праздник года не только мужчины дарят подарки, но и женщины поздравляют своих подруг с 8 марта. Еще не успели купить подарки своим боизким подругам, не знаете чем удивить их в этом году? ONLINE.UA сделал подборку прикольных подарков на 8 марта для подруг, которые обязательно придутся по им душе.

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Что подарить подруге на 8 марта: модные аксессуары

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (1)

Выбирать подарок на 8 марта подруге досточно простое дело — ведь вы знаете ее как никто другой. Например, удивлять представительниц своей девичьей компании в женский праздник можно с помощью модных аксессуаров. Это может быть оригинальный кошелек или чехол для смартфона, стильный ремень или яркий зонт.

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (2)

Перед выбором подарка подруге вспомните, может она во время ваших последних совместных шоппингов сама подсказывала вам оригинальные идеи для подарка — показывала красивые перчатки или стильные очки, кторые бы хотела приобрести.

Что подарить подруге на 8 марта: красивую бижутерию

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (3)

Отличным подарком подруге на 8 марта может стать бижутерия, особенно если девушке нравятся такие украшения. Вы можете подобрать дизайнерские модели известных брендов или эксклюзивные изделия, сделанные на заказ мастерами.

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (4)

Оригинальным вариантом для подарка подруге станут также сувениры в виде небольшой статуэтки, фоторамки или брелка на ключи.

Что подарить подруге на 8 марта: эмоции и настроение

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (5)

У вас большая девичья компания и вы не знаете, как не обделить ни одну подругу вниманием на 8 марта? Устройте для них общий праздник. Закатите вечеринку в СПА-салоне или караоке. Даже домашние посиделки с настольными играми и фуршетным столом наполнят каждую вашу подругу эмоциями и настроением надолго.

Что подарить подруге на 8 марта: косметические штучки

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (6)

Традиционным подарком на 8 марта подруге являются косметика и парфюмерия. Но и здесь можно скреативить — например, сделайте для нее подборку прибамбасов для ванны, в которую войдут бомбочки-гейзеры, пена, соль, скраб и лосьон для тела.

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (7)

Презентовать на 8 марта подруге можно также декоративную косметику. Яркий блеск для губ или набор разноцветных лаков для ногтей непременно наполнят ее образ весенними нотами.

Что подарить подруге на 8 марта: сувенир по интересам

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (8)

На 8 марта подарить подруге также можно презент по интересам. Если она увлекается спортом, то для нее подойдет в качестве подарка фитнес-трекер. Если ваша подруга увлекается рукоделием, то она будет не против в качестве подарка на 8 марта получить все, что связано с ее хобби.

Что подарить подруге на 8 марта - прикольные подарки на женский праздник (9)

Ваша подруга экстремалка? То ей вы можете подарить сертификат на полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом. Такой подарок на 8 марта запомнится ей точно надолго.

Ранее ONLINE.UA делал подборку оригинальных и красивых поздравлений с 8 марта.

Источник: ONLINE.UA Теги: 8 марта, Міжнародний жіночий день, подарки, поздравления, подруги
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