История 8 Марта: разные версии происхождения праздника

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Все хотя бы раз где-то слышали или читали об истории происхождения 8 Марта – первого праздника весны. Также все знают, что этот день напрямую связан с отстаиванием женщинами своих прав.

При этом история празднования Международного женского дня насчитывает несколько различных версий возникновения, о которых вам и расскажет ONLINE.UA.

Все началось 8 марта 1857 года в Нью-Йорке, когда работницы текстильных фабрик впервые за много лет тяжелого женского труда организовали и провели манифестацию протеста, целью которой стала борьба за свои права, сокращение рабочего дня и увеличение оплаты труда. Демонстрацию разогнали, но шума она наделала много. В результате проведенного мероприятия, возник первый женский профсоюз.

Версия происхождения праздника про Клару Цеткин:

В 1910 году на международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене было принято решение, по предложению известной политической деятельницы Клары Цеткин, про ежегодное привлечение внимания мира к проблемам женщин. Кроме Германии, к этой традиции присоединились такие страны, как Дания, Австрия, Швейцария, США, а чуть позже – Россия и Нидерланды. Таким образом и начали отмечать "Международный день солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие".

Американская версия возникновения 8 Марта:

8 марта 1908 года в Нью-Йорке состоялся 15-тысячный женский митинг, лозунги которого были о равноправии, с призывами сократить рабочий день, оплачивать женский труд наравне с мужским, а также предоставить женщинам право голоса на выборах.

Советская версия истории происхождения праздника 8 Марта:

В 1921 году, во времена СССР, было принято решение приурочить праздник Международного женского дня событиям, которые происходили в Петербурге 8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю). Тогда забастовка женщин-текстильщиц привела к началу февральской революции, свержение царя и установление Временного правительства. В 1966 году праздник 8 Марта официально признали выходным днем.

В наше время праздник 8 Марта понемногу избавляется от политического окраса. Международный женский день становится просто праздником всех женщин, прекрасным весенним днем, наполненным любви и радости.

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