Ученые назвали секрет счастливого брака

Ученые назвали секрет счастливого брака

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Фото: mayu-pravo.com

Более прочные браки получаются у пар, где мужчина не отличается красотой.

Соответствующие исследования провели ученые из Университета штата Флорида, США, сообщает ONLINE.UA.

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Отмечается, что в рамках исследования опросили 113 пар, которые ответили на вопросы о регулярности половых актов, подарков, комплиментов, диет, вспышках ревности и частоте ссор в парах. Также партнеров просили оценить привлекательность тела своего избранника.

Было установлено, что в парах с красивыми мужчинами происходило больше ссор, женщины больше ревновали и сидели на диетах, в то время как у пар с несимпатичными мужчинами оказались более прочные отношения. Так, опрашиваемые женщины рассказали, что не отличающиеся красотой мужчины более сексуально активны и чаще помогают по дому.

Как сообщал ONLINE.UA, шведские ученые работают над технологией создания "электронных копий" умерших людей.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, браки, советы, любовь
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