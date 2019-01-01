Ученые совершили очередной прорыв в области регенеративной медицины

Ученые совершили очередной прорыв в области регенеративной медицины

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Фото: dt.ua

Австралийские ученые вывели новую разновидность стволовых клеток с двойной функцией, которые позволят лечить серьезные заболевания, восстановление после которых на сегодняшний день считалось невозможным. Эти клетки получили название мезоэндотелиальные — они способны не только превращаться в ткани, но и имеют кровеносные сосуды, передает ONLINE.UA.

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Важное открытие сделали эксперты из Университета Квинсленда. Они провели эксперимент по выращиванию эндотелиальных клеток, извлеченных из плаценты. Результат удивил — полученные клетки, как оказалось, обладали двойной функцией.

Изначально эксперты не поверили в полученный результат и даже начали искать ошибку при проведении исследования. Но позже убедились, что получили действительно двойные стволовые клетки, чего ранее невозможно было достичь в лабораторных условиях.

Новая разновидность стволовых клеток, по мнению ученых, поможет сделать прорыв во многих областях медицины. С их помощью медики смогут сращивать сломанные кости, восстанавливать поврежденные хрящи и даже кровеносные сосуды.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые доказали, что стволовые клетки способны лечить травмы спинного мозга.

Источник: Hi-News Теги: стовбурові клітини, ученые, болезни, новий від, експеримент, исследование, медицина
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