Уход за красотой: советы для женщин от специалистов

Красивые женщины нравятся мужчинам, но прежде всего красота важна для самой женщины, для ее положительного настроения и здоровья. Поддерживать привлекательность и красоту можно с помощью одежды и аксессуаров, прически, косметики, правильного питания, достаточного и регулярного сна, а также физических нагрузок. Эксперты фитнес-клуба при Международной теннисной академии МТА и блога о дизайне ногтей prostonail.com поделимся несколькими советами о красоте.

Физические нагрузки

Физическими нагрузками можно заниматься самостоятельно, или вместе с группой и тренером. Все виды полезны: танцы, фитнес, восточные единоборства, плавание или теннис. Например, можно записаться в фитнес клуб в Киеве в Международной теннисной академии и выбрать вид спорта по душе.

Вот как влияют виды физических нагрузок на организм:

Кардионагрузки (или аэробные) – упражнения, которые выполняются непрерывно на протяжении долгого времени: велосипед, бег, плавание, гребля, лыжи. Влияют преимущественно на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Для результата необходимо заниматься не менее 30 минут. Систематические нагрузки такого характера способствуют снижению веса.

Силовые нагрузки оказывают положительный результат преимущественно на опорно-двигательный аппарат. Формируется правильная осанка, укрепляются мышцы. Таким образом увеличивается продолжительность и активность жизни, замедляется процесс старения.

Упражнения на гибкость полезны в качестве профилактики травм опорно-двигательного аппарата, сохраняют эластичность мышц и связок. Кроме этого, такие упражнения восстанавливают организм после тренировок. Например, растягивание позвоночника во время йоги. От этого органа отходят нервные рецепторы к остальным, что нормализует работу всего организма.

Одежда, обувь и аксессуары

Не бойтесь экспериментировать – перемены во внешности влекут за собой и перемены в жизни. Вот несколько советов стиля:

Подбирайте наряд согласно типу фигуры: «песочные часы» (большая грудь и бедра, узкая талия), «груша» (маленькая грудь и широкие бедра), «яблоко» (крупная грудь, широкая талия, тонкие ноги), «прямоугольник» (или мальчишеская фигура). Старайтесь уравновесить пропорции.

Не тратьте деньги на дешевые вещи с распродаж, покупайте одежду, которая сидит идеально и в которой чувствуете себя потрясающе. Берите с собой на шоппинг подруг.

Не пренебрегайте деталями: прическа, макияж, солнцезащитные очки, часы, сумочка, шарфик, маникюр. Детали создают цельный образ. Ухоженные руки например маникюр на короткие ногти, – станут визитной карточкой женщины. Почитать советы и вдохновиться яркими дизайнами можно на сайте prostonail.com.

Правильное питание

Залогом красоты являются витамины и микроэлементы, которые в больших концентрациях находятся во фруктах и овощах. Врачи советуют иногда принимать витаминные комплексы для профилактики. Вот список витаминов, которые влияют на красоту волос, кожи и ногтей женщины: