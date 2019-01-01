Уход за красотой: советы для женщин от специалистов

Уход за красотой: советы для женщин от специалистов

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Красивые женщины нравятся мужчинам, но прежде всего красота важна для самой женщины, для ее положительного настроения и здоровья. Поддерживать привлекательность и красоту можно с помощью одежды и аксессуаров, прически, косметики, правильного питания, достаточного и регулярного сна, а также физических нагрузок. Эксперты фитнес-клуба при Международной теннисной академии МТА и блога о дизайне ногтей prostonail.com поделимся несколькими советами о красоте.

Физические нагрузки

Физическими нагрузками можно заниматься самостоятельно, или вместе с группой и тренером. Все виды полезны: танцы, фитнес, восточные единоборства, плавание или теннис. Например, можно записаться в фитнес клуб в Киеве в Международной теннисной академии и выбрать вид спорта по душе.

Вот как влияют виды физических нагрузок на организм:

  • Кардионагрузки (или аэробные) – упражнения, которые выполняются непрерывно на протяжении долгого времени: велосипед, бег, плавание, гребля, лыжи. Влияют преимущественно на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Для результата необходимо заниматься не менее 30 минут. Систематические нагрузки такого характера способствуют снижению веса.
  • Силовые нагрузки оказывают положительный результат преимущественно на опорно-двигательный аппарат. Формируется правильная осанка, укрепляются мышцы. Таким образом увеличивается продолжительность и активность жизни, замедляется процесс старения.
  • Упражнения на гибкость полезны в качестве профилактики травм опорно-двигательного аппарата, сохраняют эластичность мышц и связок. Кроме этого, такие упражнения восстанавливают организм после тренировок. Например, растягивание позвоночника во время йоги. От этого органа отходят нервные рецепторы к остальным, что нормализует работу всего организма.

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Одежда, обувь и аксессуары

Не бойтесь экспериментировать – перемены во внешности влекут за собой и перемены в жизни. Вот несколько советов стиля:

  • Подбирайте наряд согласно типу фигуры: «песочные часы» (большая грудь и бедра, узкая талия), «груша» (маленькая грудь и широкие бедра), «яблоко» (крупная грудь, широкая талия, тонкие ноги), «прямоугольник» (или мальчишеская фигура). Старайтесь уравновесить пропорции.
  • Не тратьте деньги на дешевые вещи с распродаж, покупайте одежду, которая сидит идеально и в которой чувствуете себя потрясающе. Берите с собой на шоппинг подруг.
  • Не пренебрегайте деталями: прическа, макияж, солнцезащитные очки, часы, сумочка, шарфик, маникюр. Детали создают цельный образ. Ухоженные руки например маникюр на короткие ногти, – станут визитной карточкой женщины. Почитать советы и вдохновиться яркими дизайнами можно на сайте prostonail.com.

Правильное питание

Залогом красоты являются витамины и микроэлементы, которые в больших концентрациях находятся во фруктах и овощах. Врачи советуют иногда принимать витаминные комплексы для профилактики. Вот список витаминов, которые влияют на красоту волос, кожи и ногтей женщины:

  • Витамин Е – это антиоксидант, который замедляет процессы старения.
  • Витамин А влияет на увлажненность кожи. Недостаток приводит к сухости кожи и образованию заед в уголках губ. Этот элемент вы найдете в тыкве, абрикосах, моркови (в сочетании со сливочным маслом), рыбе, яйцах.
  • Витамин С (или аскорбиновая кислота) регулирует образование меланина и также, как и Е обладает антиоксидантными свойствами. При недостатке этого компонента могут появиться веснушки или пигментация.
  • Витамины группы В влияют на нервную систему, поэтому при их недостатке появляется утомляемость, плохое настроение, нервные срывы, ухудшается зрение. Против выпадения волос принимайте витамин В5.
  • Витамин Н, который содержится в печени, арахисе и пивных дрожжах, отвечает за здоровье слизистых оболочек и кожи.
  • Витамин D влияет на белизну зубов и твердость костей, а также крепость волос и ногтей.
Источник: ONLINE.UA Теги: краса, жінки, спорт, уход за кожей
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