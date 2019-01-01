Найди друга: необыкновенные собаки ждут любящих хозяев

Редакция ONLINE.UA вместе с волонтерами приюта для животных "Сириус" запускает серию материалов "Найди друга" с целью привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных в Украине.

Каждый месяц ONLINE.UA будет публиковать перечень животных, которые временно находятся в приюте "Сириус" и ждут неравнодушных хозяев, которые заберут их в уютный дом.

В этом материале вас ждут истории необычных собак, которые по разлычным жизненным обстоятельствам оказались в приюте. Надеемся, что они вскоре смогут оказаться в любящей семье.

Джесси

Когда эту девочку привезли в приют, она очень стрессовала. Она чувствовала себя очень некомфортно, пугалась шума и такого количества собак и все время прижималась к ноге человека, который ее привез. Она успела привыкнуть к людям, которые ее подобрали, даже начала отзываться на имя Джесси, которое ей дали. Но домашний пес ее не принял, и девочку привезли в приют. По крайней мере, нам так сказали. По прошествии уже 1,5 лет Джесси очень тоскует в приюте. Джесси очень ласковая, добрая собака. Она преданно смотрит в глаза, верит человеку. Знает команды, ходит на поводке. Джесси очень ориентирована на человека, без него она просто погибает. Возможно, ее выбросили потому, что хотели сделать из нее охранницу. Но, скорее, Джесси это подруга, член семьи, а не охранник двора. Хотя при должном воспитании и охранять она вероятно будет. Джесси мельче овчарки, весит около 20 кг. Привита, обработана от паразитов, в ближайшее время будет стерилизована. Джесси очень нужно домой, в приюте ей очень тяжело.

Звоните и забирайте: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Джесси ждет вас в приюте Сириус, Вышгородский район, Киевская область.

Злата



Ищем дом молодой девочке с приюта — Злате.

Злата, метис немецкой овчарки. Ей приблизительно 4 года. Жизнь в вольере, дается ей очень тяжело, Злата безумно грустит без должной заботы, внимания, без частых прогулок и, самое главное, без любящего хозяина. А ведь на самом деле она любвеобильная, контактная и добрая девочка, любит гулять, знает поводок, очень любит купаться. Всегда радостно встречает людей и с огромным удовольствием выскакивает из вольера на прогулку, очень активная, дружелюбная с другими собаками. Да, с ней нужно будет позаниматься, обучить командам, но она очень способная и обучаемая, сильно тянется к человеку. Злате нужно почувствовать любовь и заботу, и поверьте, она раскроется Вам с самой лучшей стороны и будет преданной, верной подругой и охранницей всю свою жизнь. Злата стерилизована, привита. Будет отдаваться только как член семьи. не на цепь. В дом или комфортный, теплый вольер.

По всем вопросам, звоните: 095 105 6717, Ирина.

Грань

Очень ждёт своего человека, свою семью пепельная девочка Грань.

Грань добрая, нежная и ласковая, не проявляет агрессии к другим собакам. Вот только отчаялась она видно уже встретить свою семью.. боится выходить из вольера и идти мимо шумных рядов приюта, не носиться на прогулке, а тихонько лежит в уголочке и только изредка подходит, когда ее зовёшь.

Этой робкой, стеснительной девочке очень нужно почувствовать любовь и заботу от неравнодушного человека, который будет любить и никогда не предаст. И тогда Грань откроется и покажет, как умеет благодарить и любить. Безусловно, нужно будет запастись терпением и пониманием, ведь не знает Грань как это быть домашней. Пожалуйста, обратите на неё внимание, не дайте ей всю жизнь прожить в приютском вольере и окончательно закрыться в себе.

Грань в самом расцвете сил, ей около 4-5 лет, ростом по колено, весит приблизительно 20 кг. Подойдет для проживания в квартире или в доме. Отдаём по договору о передаче животного.

По всем вопросам, звоните: 095 105 6717, Ирина.

Алиса

Знакомьтесь, это Алиса. Когда-то домашняя любимица, теперь она жительница приюта Сириус. История стара как мир — хозяйка умерла, ей и ее другу Боссу места не нашлось у родственников. Поэтому теперь их дом — приют Сириус. Алиса нежная и трогательная девочка. Красавица с шикарной шубкой, а глаза — просто океан! Алиса молодая, ей около 3 лет. Может и того меньше. Небольшого размера, по колено, не выше. Алиса стерилизована и привита. В приюте стрессует, поэтому мы очень хотим найти ей дом. Найти один дом на двоих мы уже отчаялись. Звоните, если в вашем доме и сердце есть место для этой трогательной девочки.

Алиса ждет вас в приюте Сириус, Киевская область, Вышгородский район. Звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Динар

Душевный и очень добрый, ласковый пес Динар живет в приюте. Ориентирован на человека, но пока не очень уверенно ведет себя вне вольера, все-таки улица и свобода для него непривычны. Но он держится человека, управляемый, адекватный. Динару около 4 лет. Он кастрирован. Такой пес будет отличным другом для любой семьи, он очень добродушный. Динар не крупный, отлично подойдет для жизни как в квартире, так и в частном доме, в хорошей утепленной будке.

Звоните, если хотите познакомиться с Динаром: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Бармалей

Ищем дом шикарному псу Бармалею. Очень незаслуженно этот красивый и мощный мальчик сидит в приюте. Бармалей похож на метиса бернского зенненхунда. Только бы откормить его и привести в порядок. Поначалу очень пугливый, недоверчивый. Но немного терпения и вот он уже идет на поводке, улыбается и виляет хвостом. Очень добродушный мальчик, всегда сидит у сетки вольера и как будто высматривает кого-то. Бармалею около 7 лет. Он в самом расцвете сил, будет отличным другом. Понадобится только немного терпения, чтобы мальчик раскрылся и начал доверять. Если вы искали именно такого друга, которому будете готовы подарить свою любовь и заботу, звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Рада

Неземной красоты и очарования девочка Рада. Малышка настолько обаятельна, что невозможно отвести от нее взгляд. Очень трогательная и застенчивая, кроткая и добрая малышка. Ее история появления в приюте неизвестна. Но очевидно одно — таким красотам не место в приюте! Рада ручная, хоть и пока осторожна и скромна. Поводочек тоже пока на стадии знакомства. Но уверена, что эта девочка очарует вас с первого взгляда. Рада из тех малышек, которые никогда не будут навязчивы, но с радостью и взаимно примут внимание хозяина. Раде около 3 лет, она совсем небольшая, ниже колена, весит не больше 10-12 кг. Рада стерилизована и привита. Отлично ладит с другими животными. Рада ждет вас в приюте Сириус, Киевская область

Если вы не устояли перед очарование этой девочки, звоните: (067) 509 18 92, Екатерина.

Лейла

Грациозная как лань, Лейла завораживает с первого взгляда. Ее глаза как два океана. Невероятно трогательная, красивая, стройная девочка. Лапы у нее длинные, нос шоколадный, а глаза янтарные. Лейла очень спокойная, адекватная девочка. Молодая, около 4 лет. Стерилизована и привита. Лейла очень тоскует в вольере, без человека ей очень плохо. Едва завидев, что кто-то идет, она подбегает к сетке и так просит, чтобы к ней зашли! Обожает гулять, бегать. Такая собака будет настоящей верной подругой для всей семьи. Контактна с другими животными, покладистая. Если ее взгляд не оставил вас равнодушными, приезжайте знакомиться. Лейла ждет своего хозяина в приюте Сириус, Вышгородский район. Звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Центрифуга

В приюте ее зовут Центрифуга. Потому что имея только три лапки, эта девочка настолько активная, прыгучая, ласкучая, что даст фору любой собачке. У нее потрясающие ухи-парашюты, пушистый и всегда виляющий хвостик. При виде человека она подпрыгивает на высоту трех себя. Увидев эту девочку, даже не верится, что она особенная — без лапки. Так она человеколюбива. Очень добрая, ласковая, социальная девчушка, которая как и все, хочет домой. Центре около 3-4 лет, она молоденькая стерилизованная девчушка. Совсем небольшая, ниже колена, весит около 10-12 кг.

Присмотритесь к ней, возможно это ваше счастье? Если да, звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Леон

Как несправедлив этот мир. Такой красивый, человечный, умный и очень ласковый пес до сих пор в приюте. Леону около 3 лет. Он похож на метиса колли. По размерам небольшой, до колена, весит около 17 кг. Леон просто невероятно ласковый и нежный. Жизнь в приютском вольере не сделала его пугливым и осторожным. Он рад человеку, принимает с удовольствием и внимание, и почухоны, и вкусняшки. Верит и ждет, что его Человек приедет за ним и заберет домой. Нужно только дождаться его. Если Вы этот Человек — звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина. Леон ждет Вас в приюте Сириус, Киевская область.

Лайт

Знакомьтесь, это Лайт. Лайта нашли бегающим в одном из сел недалеко от приюта. На лапе была рана. Рентген показал перелом, сейчас консультируемся с врачами, нужна ли операция. Лайт очень похож на русскую гончую. Наверняка и предназначение у него было одно — охота. Лайт молодой, ему года 3. Активный социальный, человекоориентированный. Послушный. Смотреть на него — одно удовольствие. Статный, шикарный парень. Ищем ему ответственных хозяев, которые обеспечат ему достойную жизнь. Которые не ищут охотника, а ищут друга и члена семьи. Которые понимают, что парню нужны длительные прогулки и активный образ жизни. Желательно частный дом. Конечно, собака будет отдаваться под договор. Звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Ромео

Красавчик Ромео ждет свою семью в приюте. Вы только посмотрите на этого романтичного и сентиментального собакина. Невероятно трогательный, ласковый и нежный парень. Ромео около 7 лет. Стерилизован и привит. Он похож на лайку, у него красивая густая шубка. Ромео так радуется каждой прогулке, у него просто глаза светятся. Не отходит от человека ни на шаг, любит обниматься. Такой собакин будет лучшим другом своему хозяину. Отлично подойдет для проживания в частном доме, не на охрану. Ромео — друг и компаньон. Если вам понравился Ромео, звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

Мира

Мира, наверное, самая трогательная собака приюта Сириус. Ее привезли с двумя малышами, которых уже пристроили, а Мира осталась в приюте. Она очень переживала, когда ее деток забирали, даже плакала. Поначалу она не очень доверяла человеку, ведь за свою жизнь ничего кроме пинков и издевательств она не видела от людей. Но потихоньку Мира начала верить нам. Позволила к себе подойти, погладить. Потом сама потянулась к человеку, ее глазки загорались, когда кто-то подходил к вольеру. Мира очень нежная и ласковая девочка. На прогулке она всегда рядом, смотрит в глаза и не отходит ни на шаг. А еще Мира очень красивая. У нее оригинальный черно-белый окрас, а лапки рябые, как у курцхаара. Мира небольшая собака, весит до 17 кг. Такая девочка украсит любой дом. Она будет преданной, верной и много взамен не попросит. Всего лишь частичку вашего сердца. Если вы не остались равнодушны к истории Миры, звоните: (067) 509 18 92, (099) 256 73 03, Екатерина.

"Если душа — это умение любить, быть преданным и благодарным, то животные обладают ею в большей степени, чем многие люди", — Джеймс Херриот.

