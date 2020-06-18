День отца 2020 в Украине - оригинальные идеи подарков лучшим папам

В Украине уже второй год подряд на общенациональном уровне отмечают День отца — в 2020 году этот праздник выпал на 21 июня. Этот праздник имеет международное значение, его отмечают во многих странах мира для того, чтобы повысить статус мужчины как отца во всестороннем развитии семьи и воспитании детей. В День отца принято устраивать семейные торжества и дарить главам семейства подарки. Не знаете, что подарить любимому и родному папочке на этот праздник? ONLINE.UA предлагает подборку самых оригинальных идей подарков, которые гарантированно не оставят равнодушными ваших отцов.

Универсальные и практичные подарки на День отца

Отличным подарком на День отца могут стать практичные и стильные вещи. Например вместительный рюкзак с карманами или компактный кошелек. Такой подарок можно даже сделать именным — мастера по кожанным изделиям по вашему желанию смогут нанести на портмоне или рюкзак гравировку с инициалами и даже фразой.

Подарки своими руками на День отца

Особенно важным для папы станет подарок, сделанный его ребенком своими руками. Например, сын или дочь могут нарисовать для отца самый большой в мире сертификат лучшего папы, сделать поздравительный яркий коллаж из цветной бумаги или же смастерить из картона органайзер для мелких инструментов.

Интересные подарки для воплощения мечты

В День отца дети также могут воплотить в реальность давнюю мечту своего родного человека. Если ваш отец с детства хотел сесть за штурвал яхты, прыгнуть с парашютом или погонять на картинге, то отличным подарком для него станет сертификат на тот или иной вид экстремального спорта.

Если же ваш папа не увлекается спортом, но любит провести время в компании друзей за бокалом пива, то идеальным подарком для него может стать карта для коллекционирования пивных крышек, билет на дегустацию разных сортов пива или сертификат на мастер-класс "Пиво и барбекю".

Оригинальные подарки для папы

Приятно удивить папу в День отца можно также с помощью оригинальной футболки с надписью, кружкой с семейной фотографией или маленькой подушки, которая обеспечит ему комфорт во время отдыха.

Подарки для современного отца

Современные родители, как и их дети, активно увлекаются гаджетами и IT-технологиями, что может пригодиться при выборе подарка для отца. Технологически подкованным папам на День отца можно подарить цифровой фото-брелок, камеру Go Pro, беспроводные колонки, зарядное устройство для телефона в автомобиль и многие другие аксессуары, которые в большом ассортименте представлены в магазинах техники.

Положительные эмоции в кругу семьи

Растрогать даже самого серьезного отца, который редко проявляет эмоции, можно также с помощью "семейного" подарка. Это может быть ужин в кругу семьи, семейное путешествие, билет на концерт его любимого музыканта.

Маленькие дети могут подарить папе в День отца купоны на помощь по дому. На каждом купоне будет указана обязанность любимого папочки по дому, которую сын или дочь готовы взять на себя в любой момент, когда отец решит воспользоваться купоном.

И, главное, не забывайте, что любого отца обрадует любой знак внимание со стороны его ребенка. Поэтому даже поздравление от души со словами любви и благодарности в адрес папы станет лучшим подарком для него в этот теплый праздник.

Ранее ONLINE.UA делал подборку, в которой есть лучшие поздравления с Днем отца 2020 в стихах и прозе — подарите любимому папочке теплые слова в этот семейный праздник!