Выявлена неожиданная опасность для здоровья при отказе от алкоголя

Фото: pixabay.com

Британские ученые совместно с коллегами из Франции провели масштабное исследование, в ходе которого пришли к выводу, что полный отказ от алкоголя опасен для здоровья. По их утверждению, у тех, кто полностью отказывается от спиртного, повышается риск развития деменции, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-релиз ученых, размещенный на EurekAlert!.

Исследование о пользе и вреде алкоголя для организма человека началось еще в 1985 году. В нем приняли участие почти 10 тысяч добровольцев в возрасте 35-55 лет. На протяжении восьми лет эксперты фиксировали данные о количестве выпиваемого участниками эксперимента алкоголя и степень их зависимости от спиртного в 1985-1993 годах, после чего несколько десятков лет наблюдали за здоровьем добровольцев.

За 23 года наблюдений было установлено, что почти у 400 участников исследования была диагностирована деменция. При этом оказалось, что в большей степени от поражений мозга, в результате которых развивается слабоумие, пострадали те добровольцы, которые полностью отказались от алкоголя.

Ученые установили, что потребление от 1 до 14 единиц алкоголя в неделю способствует защите мозга от возрастных повреждений, которые вызывают деменцию, но и предупредили, что чрезмерное увлечение спиртными напитками, сверх вышеуказанной нормы, увеличивают на 17% риски развития старческого слабоумия.

Эксперты также отметили, что им не удалось определить точную причину взаимосвязи между полным отказом от алкоголя и деменцией. В ближайшее время они намерены провести новые исследования в данном направлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые доказали пользу солнечного загара для головного мозга человека.