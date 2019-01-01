Названа неожиданная польза завтрака

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Завтрак способствует более интенсивному сжиганию углеводов во время тренировок и помогает организму быстрее усваивать пищу после физических нагрузок. К такому выводу пришли британские исследователи университета Бата после научного эксперимента, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

В исследовании ученых взяли участие 12 здоровых мужчин, которых разделили на две группы. Одним было предложено провести часовое занятие на тренажере на голодный желудок, а вторым был предложен завтрак в виде овсяной каши с молоком. Временной промежуток между утренним приемом пищи и тренировкой составлял два часа.

После велопробежки у всех участников эксперимента были измеряны уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах. Как выяснилось, у тех респондентов, которые завтракали перед тренировкой, эти показатели были ниже, чем у тех, кто оставался голодным. Это свидетельствует о том, что утренний прием пищи поспособствовал увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений. Более того, эксперты установили, что и после физической активности у тех, кто занимался после завтрака, пища быстрее переваривается организмом даже спустя несколько часов после тренировки.

На основании полученных результатов эксперимента, ученые пришли к выводу, что завтрак оказывает долговременный эффект на ускорение метаболизма и способствует похудению.



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