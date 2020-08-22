День Независимости 2020: самые необычные факты о современной Украине

День Независимости Украины по традиции празднуется 24 августа. В 2020 году его будут отмечать украинцы в 29-й раз. ONLINE.UA к празднику подготовил подборку самых необычных фактов о современной Украине, о которых Вы могли не знать.

В Украине приняли первую в мире Конституцию

Основной закон написал украинский казак Пилип Орлик в 1710 году. Первая украинская Конституция называлась «Конституция прав и свобод войска Запорожского». В США Конституцию приняли в 1787 году, а во Франции и Польше – только в 1791.

Киев был одним из крупнейших городов Европы

До разрушения в 1240 году Киев считался одним из крупнейших городов Европы. Площадь украинской столицы в 50 раз больше Лондона и в 10 раз больше Парижа.

Самая короткая главная улица страны в Европе

Центральная улица Киева, Крещатик, которая является главной улицей Украины, считается самой короткой в Европе. Она начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью. Ее длина составляет 1225 м.

Географический центр Европы

Именно в Украине находится географический центр Европы. Он расположен в поселке Деловое на правом берегу реки Тисы вблизи от известного Карпатского биосферного заповедника в 20 км от города Рахова. На Тисе проходит украинско-румынская граница, а недалеко от нее стоит стелла с геодезическим знаком, на котором написано: "Постоянное, точное, вечное место". Географический центр Европы в Украине установлен в 1887 году. Это место было измеряно максимально точно при помощи спецаппарата со шкалой меридианов и параллелей, изготовленного в Австро-Венгрии.

Самый мощный и большой самолет в мире

В Украине создан самый мощный и крупнейший самолет в мире — Ан-225 "Мрия", вес которого достигает 640 тонн. Украинская "Мрия" Может поднять в воздух груз весом в 150 тонн или вместить 80 легковых автомобилей. Длина самолета достигает 84 м, а высота — 18 м. Он длиннее самого большого из "Боингов" на 8 м.

Самая глубокая станция метро в мире

Станция метро "Арсенальная", которая расположена на Святошинско-Броварской линии в подземке Киева, уходит в глубину на 105,5 метров. За счет этого она является самой глубокой в мире.

Один из самых посещаемых McDonald’s в мире

Киевский ресторан быстрого питания McDonald’s, расположенный возле железнодорожного вокзала, является одним из самых посещаемых в мире. Он входит в тройку самых посещаемых заведений сети из 33 тысяч ресторанов фаст-фуда McDonald’s в мире.

Украинская песня — символ Рождества во всем мире

Самой известной в мире рождественской песней является Carol of the Bells или Ring Christmas Bells, которая получила всемирную популярность в музыкальной обработке украинского композитора Николая Леонтовича. В сети разные исполнения Щедрика набирают миллионы просмотров.

Мировой рекорд по прыжкам с шестом

Украинский легкоатлет Сергей Бубка 31 июля 1994 года установил мировой рекорд, совершив прыжок с шестом на 6,14 м. До сих пор этот рекорд никто не превзошел.

Самый длинный духовой музыкальный инструмент в мире

Украинская трембита является самым длинным музыкальным инструментом в мире. Трембита представляет собой деревянную трубу длиной до четырёх метров и диаметром около 30 мм, расширяющуюся в раструбе. Мелодию трембиты слышно на расстоянии 10 километров.

В мире есть шесть лавр, три из них — в Украине

Лавра — это большой многолюдный монастырь, привилегированное место. Подобный статус может получить далеко не каждая обитель. В мире называться лаврой имеют право всего шесть монастырей. Три из них — украинские. Это Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в Киеве, Свято-Успенская Лавра в Почаеве и Святогорская Свято-Успенская Лавра в Донецкой области.

Украинский писатель — самый прославленный в мире

Украинский писатель Тарас Шевченко является самым прославленным во всем мире. Ему воздвигли 1384 памятника, 1256 из которых размещены в Украине. Для сравнения — российскому поэту Александру Пушкину в мире воздвигли не более 300 монументов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в воскресенье и понедельник, 23 и 24 августа, в Киеве перекроют движение на нескольких центральных улицах. Ограничение движения по центру Киева связано с проведением мероприятий на День независимости 2020.