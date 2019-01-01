В природе вымерли редкие голубые попугаи, которые были главными героями мультфильма "Рио"

В природе вымерли редкие голубые попугаи, которые были главными героями мультфильма "Рио"

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Фото: pixabay.com

В список вымерших включили восемь видов редких птиц, которые исчезли в дикой природе за последнее десятилетие. В их числе голубые попугаи ара, которые были главными героями мультфильма "Рио".

К такому неутешительному выводу пришли эксперты исследовательской организации BirdLife International, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РLATFOR.MA.

Исследователи убеждены, что голубые попугаи на момент премьеры мультфильма "Рио" в 2011 году уже были на грани вымирания, а возможно уже и не существовали в дикой природе. Причиной тому стала человеческая деятельность, которая ускоряет вымирание на планете редких животных и птиц.

"Человеческая деятельность является основной причиной многих недавних исчезновений видов. Скорость вымирания на планете сейчас выше, чем когда-либо прежде. И она продолжит расти без согласованных усилий по сохранению животных", — тревожно отмечают научные сотрудники BirdLife International.

В частности, причиной вымирания в отчете исследователей указана незаконная вырубка леса, в результате чего редкие птицы теряют места обитания. Этот факт выявлен как в Бразилии, где обитали голубые ара, так и в других южноамериканских лесах.

Эксперты надеются, что собранные ими доказательства исчезновения редких животных и птиц на планете будут использованы для обновления Красного списка международного союза охраны природы, после чего будут предприняты меры, направленные на предотвращение их вымирания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на юго-востоке зоны отчуждения у ЧАЭС в Киевской области обнаружили места гнездования черного аиста и редких хищных птиц.

Источник: ONLINE.UA Теги: животные, птицы, попугаи, Червона Книга, вимирання
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