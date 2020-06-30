Сигнальные молекулы бедствия: в растениях обнаружили аналог нервной системы

Растения имеют нервную систему, которая похожа на нервную систему животных. Они используют сигнальные молекулы бедствия, передавая с одного листа на другой предупреждения об опасности. К такому неожиданному выводу пришли международные исследователи из США и Японии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Science.

Эксперты пояснили, что у животных нервные клетки в момент раздражения выпускают глутаминовую кислоту, которая создает электрохимический выброс ионов кальция, сигнализирующий о необходимости удаления от опасной области. Как оказалось, у растений тоже есть такие клетки, которые действуют по аналогичному принципу.

"Мы узнали, что у растений есть сигнальная система. Если повредить одну часть, она оповещает все остальные, чтобы те запустили защитные механизмы", — рассказали биологи-исследователи.

В ходе эксперимета по изучению нервной системы у растений специалисты узнали, как сигнальные молекулы бедствия передают информацию всем листкам растения о повреждении. Они отрезали у резуховидки один листок и выявили, что на этом месте сразу же стало изменяться содержание кальция, в результате чего сформировался импульс, распространявшийся от поврежденной части по всему растению. Они даже запечатлели на видео этот подсвеченный сигнал.

Благодаря такому сигналу в неповрежденных частях растения запускается защитный механизм — одни начинают выделять специфически резкие запахи, а другие производить больше химически вредных веществ, отпугивающих насекомых.

Эксперты намерены продолжить изучение нервной системы растений, отмечая, что наши зеленые друзья оказались гораздо сложнее и динамичнее, чем казалось на первый взгляд. Они не исключают, что в будущем найдут способ управлять этой сигнальной системой.

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