Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда

Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда

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Кім Кардаш’ян (фото — instagram)
Известный стилист Эндрю Фитцсимонс, который уже достаточно давно работает с семейством Кардашьян, раскрыл секрет идеальных причесок звездных сестер. По его словам, блеск и гладкость волос гарантирует сухое масло, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.
 
Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда (1)
"Фитцсимонс говорит, что наносит его на верхний слой волос, и эффект каждый раз просто впечатляющий. Также стилист настоятельно рекомендует пользоваться сухим шампунем, текстурным спреем и термозащитой для волос. Но главным секретом идеальных причесок сестер Кардашьян — в дорогих нарощенных волосах. Мастер не рекомендует экономить на этом аксессуаре. По его словам, именно наращенные волосы придают объем и позволяют создать эффект идеально ровных кончиков", — сказано в сообщении.
Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда (2)
 
Звездный стилист подчеркнул, что абсолютно все женщины, которые выходят на красную дорожку, пользуются наращенными волосами, и это абсолютно нормально.
Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда (3)
Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Фанаты красавицы в комментариях к фото раскритиковали новый образ модели, отметив, что на этом снимке она совсем не похожа на себя и напоминает популярную американскую актрису Меган Фокс.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: волосы, краса, стиль, Голливуд
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