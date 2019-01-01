Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда

Известный стилист Эндрю Фитцсимонс, который уже достаточно давно работает с семейством Кардашьян, раскрыл секрет идеальных причесок звездных сестер. По его словам, блеск и гладкость волос гарантирует сухое масло, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.
"Фитцсимонс говорит, что наносит его на верхний слой волос, и эффект каждый раз просто впечатляющий. Также стилист настоятельно рекомендует пользоваться сухим шампунем, текстурным спреем и термозащитой для волос. Но главным секретом идеальных причесок сестер Кардашьян — в дорогих нарощенных волосах. Мастер не рекомендует экономить на этом аксессуаре. По его словам, именно наращенные волосы придают объем и позволяют создать эффект идеально ровных кончиков", — сказано в сообщении.
Звездный стилист подчеркнул, что абсолютно все женщины, которые выходят на красную дорожку, пользуются наращенными волосами, и это абсолютно нормально.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Фанаты красавицы в комментариях к фото раскритиковали новый образ модели, отметив, что на этом снимке она совсем не похожа на себя и напоминает популярную американскую актрису Меган Фокс.