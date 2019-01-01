Легендарный стилист раскрыл секрет идеальных волос звезд Голливуда

Кім Кардаш’ян (фото — instagram)

Известный стилист Эндрю Фитцсимонс, который уже достаточно давно работает с семейством Кардашьян, раскрыл секрет идеальных причесок звездных сестер. По его словам, блеск и гладкость волос гарантирует сухое масло, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

"Фитцсимонс говорит, что наносит его на верхний слой волос, и эффект каждый раз просто впечатляющий. Также стилист настоятельно рекомендует пользоваться сухим шампунем, текстурным спреем и термозащитой для волос. Но главным секретом идеальных причесок сестер Кардашьян — в дорогих нарощенных волосах. Мастер не рекомендует экономить на этом аксессуаре. По его словам, именно наращенные волосы придают объем и позволяют создать эффект идеально ровных кончиков", — сказано в сообщении.

Звездный стилист подчеркнул, что абсолютно все женщины, которые выходят на красную дорожку, пользуются наращенными волосами, и это абсолютно нормально.