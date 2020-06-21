Названа самая вредная поза для сна

Американские эксперты из клиника Майо назвали самую вредную позу для сна. По их утверждению, сон на животе является самой худшей позой для здорового ночного отдыха, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bustle.

Специалисты провели большое исследование, в ходе которого убедились, что во время сна на животе люди не могут дышать полной грудью, что оказывает негативное воздействие на кровообращение. Также во время ночного отдыха на животе могут возникнуть боли в спине, шее и конечностях, в результате того, что на позвоночник оказывается дополнительная нагрузка.

Также эксперты установили, что дневной сон не менее вреден для здоровья. Они утверждают, что у людей возникает потребность спать днем из-за проблем со здоровьем или из-за повышенного риска развития болезни Альцгеймера. В ходе исследования ученые установили, что те люди, у которых уже есть начальные признаки этой болезни, ночью активнее, чем нужно, из-за чего их ночной сон нарушается. Днем же они в результате испытывают сонливость, и если есть возможность поспать, предпочитают ее использовать.

По утверждению специалистов, у взрослого здорового человека не должно возникать желание спать в светлое время суток. Полезный дневной отдых, по данным ученых, прекращается у людей в возрасте 7 лет.

"Дневной сон нарушает ночной – это доказанный факт. Спать днем хорошо для маленьких детей и пожилых людей, у которых в силу возраста нарушен режим сон – бодрствование. Но большинство взрослых людей, если будут спать днем, начнут испытывать проблемы с засыпанием ночью. А если нарушен ночной сон, это уже серьезно, так как в этом случае повышается риск развития многих заболеваний и может обостриться любое из уже имеющихся", — поясняют эксперты.

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