Новый феномен: на Марсе заметили огромное загадочное облако

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На Марсе выявлен очередной феномен — парящее облако, расположенное рядом с вулканом Гора Арсиа. это атмосферное образование не имеет никакого отношения к вулканической активности, а является новой загадкой Красной планеты, которую предстоит разгадать специалистам, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на сайт ESA.

Гигантское облако на Марсе (фото — esa.int)

Сотрудники Европейского космического агентства рассказали, что заметили огромное загадочное облако на Марсе 13 сентября и с того времени наблюдают за его поведением. Как оказалось, это облако в шесть раз больше вулкана Арсиа, диаметр которого достигает 250 км.

Гигантское облако на Марсе (фото — esa.int)

Также ученые выяснили, что внешний вид марсианского облака изменяется в течении дня — во время утреннего солнечного восхождения на вулкан оно увеличивается и достигает такого внушительного размера, что его можно наблюдать в телескоп на Земле.

Эксперты пока не установили природу происхождения огромного загадочного облака на Марсе, но полагают, что оно связано с особенностью рельефа и орографической облачностью. Ученые считают, что преодолевая горный хребет, воздушные потоки попадают в область пониженной температуры, в результате чего и образуются водные ледяные облака, которые парят из-за повышенной чувствительности к количеству пыли.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в космосе обнаружили гигантский объект ранней Вселенной.