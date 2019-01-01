На грани вымирания: названы животные, которые могут исчезнуть с лица Земли

Річна горіла (фото — wikipedia.org)

Эксперты Всемирного фонда дикой природы бьют тревогу из-за массового вымирания редких животных, число которых на 60% сократилось за последние 40 лет. В ближайшее время рискуют полностью исчезнуть с лица Земли еще некоторые виды диких животных — среди них амурские леопарды, черные носороги, речные гориллы и другие, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По мнению исследователей, особого внимания заслуживают тропические леса, где число млекопитающих позвоночных сократилось на рекордные 89%. Например, только в Амазонке 20% флоры и фауны вымерло из-за обезлесения. Кроме того, за последние 30 лет планета потеряла около половины коралловых рифов.

Главной причиной массового вымирания диких животных является деятельность человека, а именно бесконтрольная охота и уничтожение среды обитания животных, сельское хозяйство и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, черный промысел.

Амурский леопард

В скором времени, по прогнозу ученых Всемирного фонда дикой природы, исчезнуть с лица Земли может амурский леопард, который считается самым редким животным из семейства кошачьих. Єтот леопард обитает на Дальнем Востоке и на сегодняшний день в природе осталось лишь 84 особи. Причиной вымирания амурского леопарда является бесконтрольная охота — охотники высоко ценят шкуры этих животных.

Калимантанский орангутанг

Под угрозой вымирания также находтся Калимантанский орангутанг и речные гориллы. Их в природе осталось не более несколько сотен особей, но люди продолжают стремительно уничтожать места их обитания.

Суматранский слон

Из-за вырубки лесов с лица Земли может исчезнуть Суматранский слон. В мире осталось меньше 3 тысяч особей этого животного. Под угрозой также черные носороги — их отлавливают браконьеры, так как на черном рынке высоким спросом пользуются рога этих животных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в природе вымерли редкие голубые попугаи, которые были главными героями мультфильма "Рио".