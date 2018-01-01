Ученые назвали неожиданную пользу кофе

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В Институте научной информации ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск заболеть диабетом второго типа, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert.

Указано, что был проведен анализ данных 185 210 лиц, принимавших участие в 30 исследованиях о кофе. Выяснилось, что 3-4 чашки кофе в день значительно снижают риск диабета 2 типа. Этот показатель уменьшается на 25 процентов у женщин и мужчин.

Стоит отметить, что положительный эффект показывает и кофе без кофеина. По словам специалистов, напиток имеет ряд положительных свойств: противовоспалительный эффект, антиоксидантное действие, положительное влияние на микрофлору кишечника и даже способствует сжиганию жира.

Напомним, регулярное потребление кофеина также снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица). К такому выводу пришли ученые Института Циндао в Китае. Указано, что для этого эксперты осмотрели более 82 тысячи женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.