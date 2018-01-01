Ученые назвали неожиданную пользу кофе

Ученые назвали неожиданную пользу кофе

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Фото — flickr.com
В Институте научной информации ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск заболеть диабетом второго типа, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert.
 
Указано, что был проведен анализ данных 185 210 лиц, принимавших участие в 30 исследованиях о кофе. Выяснилось, что 3-4 чашки кофе в день значительно снижают риск диабета 2 типа. Этот показатель уменьшается на 25 процентов у женщин и мужчин.
 
Стоит отметить, что положительный эффект показывает и кофе без кофеина. По словам специалистов, напиток имеет ряд положительных свойств: противовоспалительный эффект, антиоксидантное действие, положительное влияние на микрофлору кишечника и даже способствует сжиганию жира.
Напомним, регулярное потребление кофеина также снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица). К такому выводу пришли ученые Института Циндао в Китае. Указано, что для этого эксперты осмотрели более 82 тысячи женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.
 
Как сообщал ONLINE.UA, в Австралии появился заведение, в котором латте подают в авокадо; напиток имеет название аволатте. Авокадо разрезают пополам, удаляют косточку и мякоть, затем в полученную емкость наливают кофе. Кафе называет такой способ подачи «веганской чашкой».
Источник: ONLINE.UA Теги: кофе, ученые, диабет, напиток
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