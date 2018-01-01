Назван возраст, когда человек начинает стареть

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С 39 лет в организме современных людей начинается необратимый процесс старения. К такому выводу пришли американские ученые на основании результатов масштабных исследований, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МedikForum.

Эсперты пояснили, что в 39 лет у людей включается механизм угасания физической и умственной активности, а также снижается выработка вещества миелина, защищающего нервные клетки. В результате в организме начинают развиваться "возрастные" заболевания, которые впоследствие "отражаются" и на лице, и на самочувствии.

Главными признаками начинающегося старения являются боль и скованность в суставах. Также свидетельствует о начале "старости" постоянная усталость. В частности, на начало процесса старения организма может указывать боль в теле даже при незначительной физической нагрузке, а также постоянное желание спать. Сигналом начала старения также являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

Следует напомнить, что ранее ученые из Университета Северной Каролины утверждали, что уже в возрасте 25 лет у человека можно заметить признаки начала старения. Если не обращать на них внимания, вести нездоровый образ жизни с низкой физической активностью, то необратимые процессы старения в организме могут начаться еще до 30-летия .

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