Назван возраст, когда человек начинает стареть

Назван возраст, когда человек начинает стареть

  |  Технологии   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

С 39 лет в организме современных людей начинается необратимый процесс старения. К такому выводу пришли американские ученые на основании результатов масштабных исследований, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МedikForum.

Эсперты пояснили, что в 39 лет у людей включается механизм угасания физической и умственной активности, а также снижается выработка вещества миелина, защищающего нервные клетки. В результате в организме начинают развиваться "возрастные" заболевания, которые впоследствие "отражаются" и на лице, и на самочувствии.

Главными признаками начинающегося старения являются боль и скованность в суставах. Также свидетельствует о начале "старости" постоянная усталость. В частности, на начало процесса старения организма может указывать боль в теле даже при незначительной физической нагрузке, а также постоянное желание спать. Сигналом начала старения также являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

Следует напомнить, что ранее ученые из Университета Северной Каролины утверждали, что уже в возрасте 25 лет у человека можно заметить признаки начала старения. Если не обращать на них внимания, вести нездоровый образ жизни с низкой физической активностью, то необратимые процессы старения в организме могут начаться еще до 30-летия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что специалисты европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов назвали самые полезные в мире продукты, которые оказывают благотворное влияние на организм человека.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, исследование, здоровье, возраст, молодость, старение, ознаки
Новости других СМИ
Экстремальная жара с катастрофическими последствиями: ученые сделали тревожный прогноз на 2019 год
Экстремальная жара с катастрофическими последст...
Минутка юмора: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС
Минутка юмора: NASA создает забавные постеры к ...
Опасный астероид-бегемот промчался мимо Земли на рекордно близком расстоянии: зрелищные фото
Опасный астероид-бегемот промчался мимо Земли н...
И снова скандал: в США оштрафовали Google и Facebook
И снова скандал: в США оштрафовали Google и Fac...
Это нужно увидеть: зонд сфотографировал "ледяное озеро" Марса
Это нужно увидеть: зонд сфотографировал "л...
Ученые нашли неизвестное существо и назвали его Дональдом Трампом - смешное фото
Ученые нашли неизвестное существо и назвали его...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи