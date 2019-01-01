Microsoft готовит для своих поклонников приятный сюрприз

Известная американская компания Microsoft готовит новую версию консоли Xbox. В сети появилась информация, что корпорация готовит к выпуску новое поколение игровых приставок, однако свежая информация все еще касается Xbox One, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Arstechnica.

"Microsoft планирует выпустить в нынешнем поколении еще одну модель Xbox One. Как сообщается, по техническим характеристикам она будет идентична нынешней Xbox One S, а главным отличием станет отсутствие оптического привода", — говорит авторитетный инсайдер Брэд Семс.

Именно поэтому на консоли будут доступны только цифровые версии игр. При этом новинка обойдется в 199 долларов (около 5 500 гривен) или даже меньше, а ее владельцы смогут подключить Xbox One Pass за 1 доллар (хотя конкретных данных Семс не предоставил). Для сравнения, цена базовой Xbox One S составляет 299 долларов (около 8 300 гривен).

Отмечается, что Microsoft предусмотрела для пользователей возможность обменять дисковые версии своих любимых тайтлов на цифровые копии. Для этого потребуется лишь принести диск в партнерский магазин. Впрочем, как утверждает инсайдер, совсем отказываться от носителей компания не собирается.

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.