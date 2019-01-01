Как улучшить работу мозга - простые и эффективные способы

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Американские ученые выделили несколько полезных советов для прокачки мозга, применение которых не отнимет много времени и сил, но может ощутимо изменить жизнь к лучшему. В этом деле главное систематичность и желание самосовершенствоваться, пишет ONLINE.UA.

Холодовая терапия



Попробуйте просто стоять по 30 секунд под самой холодной водой после каждого принятия душа. Для тех, кто не готов и к этому, есть еще один совет: погружать лицо в миску с ледяной водой и держите его там как можно дольше. Такие процедуры лучше делать ежедневно.

Кофе без молока

У большинства день начинается с чашки кофе. И кто-то предпочитает пить ее с молоком. Однако этот продукт почти нейтрализует пользу кофе для мозга. Известно, что молочный белок не только ухудшает работу митохондрий (это своеобразная энергетическая станция клетки), но и мешает им поглощать полезные для восстановления вещества.

Естественное освещение

Без настоящего солнечного света в организме не будет вырабатываться витамин D, нарушится циркадный ритм, благодаря которому люди понимают, когда спать, а когда просыпаться. Из-за работы при неестественном, или "мусорном", света митохондрии испытывают стресс, выработка энергии сокращается, мозгу сложнее воспринимать информацию, поступающую через глаза, и... наша производительность падает.

Поэтому старайтесь побольше проводить времени на улице, Также утром можно минут на 10 включать лампу для загара с узким спектром ультрафиолета типа В и сидеть под ней.

Правильно голодайте

Голодание – достаточно неоднозначный метод. С одной стороны, по результатам, его можно сравнить с генеральной уборкой мозга, вследствие чего уходят различные клеточные отходы. С другой – из-за недостатка питательных веществ тот же мозг считает, что мы умираем, потому бьет тревогу. Лучше все-таки практиковать краткосрочное голодание: 8 часов — окно для приема пищи, 16 часов — голод.

Не забывайте про кислород

Митохондрии имеют большую потребность в кислороде для выработки энергии. К сожалению, в организме нет волшебной кнопки, что увеличивает подачу кислорода. Однако это можно сделать во время временного прекращения его поступления. Благодаря такой небольшой шоковой терапии останутся только сильные митохондрии, которые сумели это пережить. К тому же организм научится эффективно использовать кислород в обычной жизни. Однако, задерживая дыхание, не забывайте о безопасности: вам надо приучить организм к этому постепенно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский диетолог Сатчин Панда и основатель Nutrition Real NYC Ами Шапиро нашли один из самых эффективных способов избавиться от лишних килограммов.