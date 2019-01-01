Xiaomi готовится представить еще один необычный продукт - первые подробности

Китайская корпорация Xiaomi планирует презентовать еще один необычный для компании продукт – собственную электронную книгу. Указано, что на это недавно намекнул глава отдела разработок новых продуктов Ли Чуанки, передает ONLINE.UA со ссылкой на GizmoChina.

В ходе общения с поклонниками на форуме, он намекнул, что Xiaomi имеет интерес к сегменту электронных книг.

"Более того, инженеры компании заявили, что разрабатывали прототип электронной книги еще в 2017 году. Однако, в тот момент компания больше внимания уделяла продуктам для умного дома", — сказано в сообщении.

Сейчас, похоже, настал момент для продуктов, более ориентированных на бизнес. Поэтому есть большая вероятность, что Xiaomi вскоре займется разработкой электронных книг.

Как известно, китайская компания Xiaomi постоянно удивляет мир бюджетными продуктами, которые в большинстве случаев не хуже за свои недешевые аналоги. Если ранее этот производитель ассоциировался преимущественно со смартфонами, то сейчас линейка продукции, что выпускают ее заводы, значительно шире.К слову, недавно китайский гигант решил удивить своих поклонников туалетной бумагой.

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.