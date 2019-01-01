Рождественский пост 2018: что нельзя делать и как соблюдать

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С 28 ноября у православных христиан в Украине начинается Рождественский пост, которые считается одним из самых строгих в году. Он продлится 40 дней, до 6 января. ONLINE.UА расскажет, что нельзя делать в этот период очищения души и тела, а также как правильно питаться в Рождественский пост без вреда для здоровья.

Что нельзя делать в Рождественский пост 2018 — главные запреты

Рождественский пост предусматрвиает ряд строгих ограничений, как в питании, так и в образе жизни.

Во время поста категорически нельзя ругаться, обижаться и злиться, так как зависть, сквернословие, сплетни, осуждение и уныние считаются серьезными грехами.

Отказаться во время Рождественского поста лучше и от развлекательных мероприятий, на которых можно не удержаться от соблазнов.

В Рожденственский пост в церкви запрещены венчания, поэтому православные христиане не играют в этот период свадьбы.

Как правильно питаться в Рождественский пост — что можно и что нельзя есть

Запрещенными продуктами питания в Рождественский пост являются: молоко, мясо, яйца, сыры, сливочное масло, а в отдельные дни и рыба. В постное меню можно включать: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу и даже вино.

Самым строгим периодом Рождественского поста является последние несколько дней перед Рождеством (со 2 по 5 января 2019 года). В эти дни христиане принимают пищу растительного происхождения без масла, а 6 января, в Рождественский сочельник — до восхода первой вечерней звезды полностью воздерживаются от еды.

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