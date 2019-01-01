Мама Ломаченко призналась, кто помог украинскому боксеру стать настоящим чемпионом

Мама чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Татьяна призналась, что именно отец украинского спортсмена помог ему достичь высот, поскольку всегда верил в силы и талант своего сына, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bessarabiainform.com.

Татьяна Ломаченко поделилась воспоминаниями из детства боксера, а также рассказала о его воспитании.

"Я считаю, что это все заслуга отца, Анатолия Николаевича, потому что он верил в сына и все получилось. Честно говоря, я не думала, что так будет. В выходные дни они тренировались на стадионе и я не мешала этому. А когда Василий стал чемпионом на олимпийских играх в Пекине и привез домой первую золотую медаль, пришлось поверить, что такое возможно. Василий особенный? Нет",— рассказала мать украинского чемпиона.

Напомним, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственном в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.