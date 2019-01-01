Ученые объяснили, какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

Ученые объяснили, какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

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Фото — flickr.com

Диеты с пониженным содержанием углеводов увеличивают риск преждевременной смерти. К этому выводу пришли ученые из польского Медицинского университета, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert!.

Указано, что специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие почти 25 тысяч добровольцев со средним возрастом 47 лет. Что интересно, он длился более 6 лет.

"У сторонников "здоровой" диеты риск преждевременной смерти увеличивался на 32% по сравнению со среднестатистическим показателем. Исследователи обнаружили, что люди, рацион которых содержал мало углеводов, чаще болели раком, ишемией, а также у них чаще возникали инсульты", — сказано в сообщении.

Кроме того, риск смерти от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 25-51%. Эта связь является наиболее выраженной у пожилых людей, не страдающих ожирением.

Стоит помнить, что низкоуглеводное питание увеличивает риск преждевременной смерти, учитывая такие причины как ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак.

"Ученые советуют не исключать из своего рациона крупы, орехи, сухофрукты, некоторые свежие фрукты и овощи, качественные сыры, а также цельнозерновые хлеб и макароны", — пишет издание.

Ранее ONLINE.UA писал о четырех методах, которые помогут быстро и эффективно избавиться от нескольких лишних килограммов.

Источник: ONLINE.UA Теги: диеты, вуглеводи, смерть, ученые
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