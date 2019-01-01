Ученые обнаружили новый "горячий Юпитер"

Ученым удалось обнаружить новую экзопланету, которую назвали "горячим Юпитером". По словам астрономов, она вращается вокруг молодой звезды F-типа HD 2685. Это удалось заметить, проанализировав данные телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), передает ONLINE.UA со ссылкой на naked-science.ru.

"Эта экзопланета обозначена как HD 2685b. Она размещена на расстоянии приблизительно 646 световых лет от Земли. Это небесное тело примерно в полтора раза больше и в 1,2 раза массивнее за Юпитер", — сказано в сообщении.

Ученые также объяснили, что эта новая система – это прибор "горячего Юпитера". Температура открытой экзопланеты составляет примерно 1800 градусов.

"Учитывая визуальную звездную величину материнской звезды, это одна из наиболее ярких из известных звезд с транзитным горячим Юпитером, также она является хорошим примером систем, которые в будущем может обнаружить TESS в течении начальной двухлетней миссии", – говорят исследователи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американское космическое агенство NASA провело виртуальную экскурсию в сети по Луне. Этот видеотур стал самым подробным и ярким из всех существующих роликов про спутник Земли на сегодняшний день.