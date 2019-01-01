Маленький Колонсей: NASA показало фото необычной блестящей находки на Марсе

Маленький Колонсей: NASA показало фото необычной блестящей находки на Марсе

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Фото: pixabay.com

Космический аппарат Curiosity Rover выявил очередную необычную находку на Марсе. На этот раз он обнаружил загадочный блестящий объект, напоминающий слиток золота. Его назвали Маленький Колонсей (Little Colonsay) в честь небольшого острова вблизи Шотландии.

Пресс-службы NASA опубликовала фото необычной блестящей находки на Марсе, на фоне которой в научном мире возникло масса догадок, сообщает ONLINE.UA.

Маленький Колонсей: NASA показало фото необычной блестящей находки на Марсе (1)  Необычная блестящая находка на Марсе (фото - mars.nasa.gov)

На данный момент в NASA считают, что блестящий объект на Марсе является метеоритом. Но окончательно разгадает загадку этой находки лаборатория Curiosity Rover, которая проведет химический анализ обнаруженного объекта.

Маленький Колонсей: NASA показало фото необычной блестящей находки на Марсе (2)  Блестящий объект, обнаруженный на Марсе (фото — mars.nasa.gov)

Эксперты допускают, что блестящий предмет на Марсе может быть просто образцом местной породы и не представлять научной ценности. Но они подчеркивают, что делать какие-то более серьезные предположения пока рано и лучше дождаться результатов лазерного обстрела образца спектральным прибором ChemCam, которым оснащена мобильная лаборатория космического аппарата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Марсе выявлен очередной феномен — парящее облако, расположенное рядом с вулканом Гора Арсиа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Марс, планеты, космос, находка, таємниці, досладження
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