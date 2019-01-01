Компания Xiaomi удивила мир необычной новинкой

Известная компания Xiaomi представила еще один интересный продукт – умный дверной звонок Zero Intelligent Video Doorbell, который имеет несколько полезных функций, передает ONLINE.UA со ссылкой на gizchina.

Указано, что звонок может на расстоянии трех метров определять личность человека, записывать видео активности и отправить его хозяину.

"Аппарат поддерживает фирменную технологию распознавания лиц. Также определенных людей можно занести в базу, поэтому звонок будет определять, кто стоит перед дверью, и отправлять информацию об этом владельцу.Новинка от Xiaomi имеет детский режим, который может быть полезен в том случае, если ребенок остается один.При его активации звонки в дверь переадресовываются на экраны смартфонов родителей, чтобы те были точно уверены, что стоит перед дверью человек, который заслуживает доверия", — сказано в сообщении.

Кроме того, члены семьи через ассоциированную связь с Xiaomi Mi Bluetooth Speaker могут дать голосовое указание ребенку открыть или, наоборот, ни в коем случае не открывать дверь.

Стоит такой умный звонок — 29 долларов (800 гривен).

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.