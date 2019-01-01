Ученые рассказали, какой дешевый овощ защитит от онкозаболеваний

Ученые рассказали, какой дешевый овощ защитит от онкозаболеваний

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Фото — flickr.com

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки. Это подтверждают результаты исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, которые опубликовал научный журнал Immunity, передает ONLINE.UA.

Как известно, изменить генетические факторы, в связи с которыми развивается рак, человек не может, однако рацион питания, содержащий определенные продукты может влиять на работу клеток пищеварительной системы, а также на видовой состав ее микрофлоры, – и тем самым устранить процессы, ведущие к онкологическому заболеванию.

"За последние годы наукой были открыты разновидности микробов, непосредственно связанных с развитием рака в живом организме. Авторы данного проекта экспериментировали с мышами и обнаружили, что у животных, больных на рак прямой кишки, развитие опухолей останавливалось под действием вещества I3C, которая присутствует в высокой концентрации в обычной капусте, а также в двух других ее видах, брокколи и кольраби", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский диетолог Сатчин Панда и основатель Nutrition Real NYC Ами Шапиро нашли один из самых эффективных способов избавиться от лишних килограммов.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, овощи, капуста, онкозаболевания
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