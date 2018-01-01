Гений советует: Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг 2018 года

Білл Гейтс (фото — flickr.com)

Известный изобретатель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг 2018 года. В его рейтинге можно найти книги из разных сфер, начиная от инструкции по медитации и заканчивая погружением в тему автономного оружия. Список был опубликован в официальном блоге миллиардера, передает ONLINE.UA.

В список Гейтса попала автобиографическая книга "Ученица писательницы" Тары Вестовер, в которой автор рассказала о своем взрослении в мормонском обществе. Также значится здесь "Армия из никого" Пола Шарре — книга, посвященная автономному оружию, в которой также идет речь о искусственном интеллекте. Кроме того, изобретатель отметил книгу "Плохая кровь" Джона Каррейру, посвященную взлету и падению компании Theranos.

Замыкают пятерку книг "21 урок 21 века" Юваль Ной Харари о способе обработки информации и мышления относительно современных проблем, а также "Большая инструкция по медитации и осознанности" Энди Паддикомба.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одной из серий научно-популярного сериала "Теория большого взрыва". Премьера серии с одним из самых богатых людей планеты состоялась в марте 2018 года, — в ней Гейтс выступил в роли приглашенной звезды.