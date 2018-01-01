В Голливуде выбрали худшую актрису за последние 20 лет

В Голливуде выбрали худшую актрису за последние 20 лет

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Джесіка Альба (фото — flickr.com)

Независимые эксперты из аналитической компании Go Compare назвали имя актрисы, которая чаще всего снимался в провальных фильмах. Антирейтинг неожиданно для всех возглавила красавица Джессика Альба, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mail.

Эксперты, которые составляли антирейтинг, отметили, что фильмы оценивались исключительно по доходности. Так, было установлено, что Джессика Альба на протяжении 25 лет снималась в непопулярных фильмах, которые получали наименьшие кассовые сборы. Кроме этого, с 35 фильмов актрисы высоко оценили только "Город грехов".

В Голливуде выбрали худшую актрису за последние 20 лет (1)

 

На второй ступени антирейтинга оказалась жена Джастина Тимберлейка – Джессика Бил. В пятерку худших актрис также вошли Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бейтс.

Кроме того, эсперты также назвали и список худших актеров. В антирейтинг вошли Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер. И хоть покойный актер Робин Уильямс в свое время получал "Оскар", по мнению экспертов, последние его киноработы были не лучшими.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее авторитетное издание GQ назвало 50 самых стильных мужчин 2018 года. Лидером рейтинга стал известный американский актер и музыкант Дональд Гловер.

Источник: ONLINE.UA Теги: Голливуд, ДжесИка Альба, кино, антирейтинг
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