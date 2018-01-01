Экстремальная жара с катастрофическими последствиями: ученые сделали тревожный прогноз на 2019 год

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2019 год станет самым жарким в истории человечества. Из-за глобального потепления на Земле установится неумолимая жара, которая приведет к катастрофическим последствиям.

Такой тревожный прогноз на 2019 год опубликовало издание National Geographic со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, сообщает ONLINE.UA.

Причиной экстремальной жары на нашей планете, по утверждению ученых, станет феномет Эль-Ниньо, которым назвают резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. Отмечается, что посление четыре года этот феномен все чаще возникал, в результате чего выбросы двуокиси углерода достигли рекордных отметок.

Эксперты добавили, что, начиная с 2015 года, климат на Земле стаовился более теплым, а температура воздуха достигла самых высоких показателей 20 века. В 2018 году, по их подсчетам, в северном полушарии планеты зафиксировано 70 тропических циклонов или ураганов, что больше среднего значения предыдущих периодов.

Ученые предупредили, что из-за экстремальной жары, которая установится на Земле из-за глобального потепления, могут возникнуть лесные пожары, сильные штормы и наводнения. Из-за этого они подчеркивают, что проблему глобальных изменений климата больше нельзя откладывать, иначе непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен уже к 2030 году, то есть через 12 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые бьют тревогу из-за неудержимого глобального потепления, которое превратит Землю в смертоносную теплицу.