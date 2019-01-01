Компания Xiaomi заинтриговала новым продуктом

Компания Xiaomi заинтриговала новым продуктом

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Фото — flickr.com

Один из основателей китайской компании Xiaomi Ван Чуань поделился информацией о новом «удивительном» продукте компании. Он подчеркнул, речь идет о продукте, над которым компания работала в течение года, передает ONLINE.UA со ссылкой на Gizmochina.

По его словам, новинку представят уже в ближайшее время. Также он добавил изображение, на котором виден фрагмент изображения новинки.На картинке изображено нечто, напоминающее насадку для душа или часть телефонной трубки. Когда представят новинку, точно неизвестно. Но новый продукт должны представить до конца года.

Компания Xiaomi заинтриговала новым продуктом (1)

Xiaomi — китайская компания, основанная Леем Цзюнем в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других «умных устройств». В 3-м квартале 2014 года Xiaomi, по данным исследователя рынка IHS iSuppli, впервые в своей истории вышла на третье место в мире по продажам смартфонов (после Samsung и Apple).

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.

Источник: ONLINE.UA Теги: Xiaomi, продукты, технологии
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