Меган Маркл на British Fashion Awards 2018 (фото — instagram.com)

Герцогиня Сассекская вновь попала под критику общественности за появление на публике в вульгарном виде. На этот раз беременную Меган Маркл обвинили в нарушении королевского протокола из-за оплошности с маникюром — супруга принца Гарри появилась на сцене во время церемонии награждения British Fashion Awards 2018 с темным лаком на ногтях, сообщает ONLINE.UA.

Беременная Меган Маркл вновь нарушила королевские правила (фото — instagram.com)

Следует отметить, что беременная герцогиня Меган Маркл с уже внушительным животиком появилась на сцене, чтобы вручить статуэтку дизайнеру Клэр Уэйт Келлер. Именно она создала роскошное свадебное платье для Меган на церемонию бракосочетания с принцем Гарри.

На сцене Меган Маркл появилась в облегающем черном платье от Givenchy и босоножках золотого цвета. Свой образ она дополнила золотым браслетом Pippa Small. Поклонники королевской семьи считают, что все в наряде Меган Маркл было идеальным, кроме одной детали — маникюра. Ее ногти темного цвета критики назвали вульгарной оплошностью, несоответствующей королевскому протоколу.

Королевский протокол считает цветной маникюр и накладные ногти вульгарностью. Запрет на яркие ногти основывается на предпочтениях королевы Елизаветы, которая красит ногти исключительно лаком нежно-розового оттенка. Это правило поддерживает Кейт Миддлтон и принцесса Евгения. Но герцогиня Сассекская вновь продемонстрировала, что любит нарушать подобные запреты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают из Кенсингтонского дворца в свой коттедж, расположенный на территории Виндзорского замка, так как не хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.