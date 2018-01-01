Названы самые популярные запросы украинцев в Google

Названы самые популярные запросы украинцев в Google

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Фото: pexels.com

Эксперты Google составили рейтинг самых популярных запросов украинцев в 2018 году. ТОП сформировали не по количеству, а по росту популярности. Некоторые из них оказались весьма забавными, сообщает ONLINE.UA.

Самым популярным запросом украинцев в поисковике Google в 2018 году был чемпионат мира по футболу. Также украинцы интересовались конкурсом "Евровидение-2018", пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, Олимпиадой-2018, а также гибелью в ДТП звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской.

Фильмами года по версии пользователей Google стали: Веном, Монстры на каникулах 3, 50 оттенков свободы, Мстители: Война бесконечности, Дэдпул 2, Джуманджи. Зов джунглей, Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда, Красотка на всю голову и Тихоокеанский рубеж 2.

В категории "Что такое" украинцев больше интересовали — биткоины, корь, томос, реинтеграция, криптовалюта, дифтерия, эщкере, томбой, чсв.

По запросу "Почему" украинцы искали:

— задерживают пенсию;
— мясо коровы называется говядиной;
— нет связи МТС;
— в Одессе желтый снег;
— задерживают детское пособией;
— мундиаль так называется;
— Пасха в разные дни.

Персонами года в Google по популярности запросов украинцев стали:

  • Марина Поплавская, трагически погибшая в результате ДТП 20 октября;
  • Егор Крид, который был главным "холостяком" России;
  • Иосиф Кобзон, который умер после долгой борьбы с раком;
  • Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";
  • американский рэпер Xxxtentacion;
  • физик Стивен Хокинг;
  • герцогиня Сассекская Меган Маркл;
  • украинский чемпион мира по боксу Александр Усик;
  • экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, ликвидированный в конце августа 2018 года;
  • нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в госизмене и организации терактов в Верховной раде.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Forbes назвал самую влиятельную женщину мира.

Источник: ONLINE.UA Теги: Google, пошуковик, запросы, рейтинг, Украина
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