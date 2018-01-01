Названы самые популярные запросы украинцев в Google

Эксперты Google составили рейтинг самых популярных запросов украинцев в 2018 году. ТОП сформировали не по количеству, а по росту популярности. Некоторые из них оказались весьма забавными, сообщает ONLINE.UA.
Самым популярным запросом украинцев в поисковике Google в 2018 году был чемпионат мира по футболу. Также украинцы интересовались конкурсом "
Фильмами года по версии пользователей Google стали: Веном, Монстры на каникулах 3, 50 оттенков свободы, Мстители: Война бесконечности, Дэдпул 2, Джуманджи. Зов джунглей, Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда, Красотка на всю голову и Тихоокеанский рубеж 2.
В категории "Что такое" украинцев больше интересовали — биткоины, корь, томос, реинтеграция, криптовалюта, дифтерия, эщкере, томбой, чсв.
По запросу "Почему" украинцы искали:
— задерживают пенсию;
— мясо коровы называется говядиной;
— нет связи МТС;
— в Одессе желтый снег;
— задерживают детское пособией;
— мундиаль так называется;
— Пасха в разные дни.
Персонами года в Google по популярности запросов украинцев стали:
- Марина Поплавская, трагически погибшая в результате ДТП 20 октября;
- Егор Крид, который был главным "холостяком" России;
- Иосиф Кобзон, который умер после долгой борьбы с раком;
- Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";
- американский рэпер Xxxtentacion;
- физик Стивен Хокинг;
- герцогиня Сассекская Меган Маркл;
- украинский чемпион мира по боксу Александр Усик;
- экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, ликвидированный в конце августа 2018 года;
- нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в госизмене и организации терактов в Верховной раде.
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