Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером

Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером

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Фото — flickr.com

Известная компания Puma перевипустила модель кроссовок RS-Computer Shoe, которая была популярна в 1980-ых годах. Стоит отметить, что это был симбиоз обычной обуви и сложного электронного оборудования, предназначенного для спортсменов и энтузиастов, передает ONLINE.UA со ссылкой на slashgear.com.

"Новые RS-Computer Shoe получили модуль Bluetooth, с помощью которого информация о тренировках передается на смартфон. Полученные данные обрабатываются специальным приложением, которое сохранило оригинальный дизайн конца 80-х.Внутри каждый кроссовок имеет специальные акселерометры, которые подсчитывают количество шагов и потраченных пользователем калорий и тому подобное", — сказано в сообщении.

Кроме того, это спортивная обувь имеет внутреннюю память, что позволяет хранить информацию о пробежках, сделанные за последние 30 дней. Каждый новый месяц начинается с чистого листа, а старые данные из внутренней памяти удаляются. Панель управления кроссовок оборудована двумя светодиодными индикаторами. Первый сигнализирует о том, что заданное расстояние пройдено, второй показывает уровень заряда встроенного аккумулятора.

Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкий спортивный бренд Adidas попал в громкий скандал с новой линейкой одежды, на которой изображена "советская" символика.

Источник: ONLINE.UA Теги: Puma, кроссовки, технологии, комп'ютер
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