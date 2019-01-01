Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером

Известная компания Puma перевипустила модель кроссовок RS-Computer Shoe, которая была популярна в
"Новые RS-Computer Shoe получили модуль Bluetooth, с помощью которого информация о тренировках передается на смартфон. Полученные данные обрабатываются специальным приложением, которое сохранило оригинальный дизайн конца
80-х.Внутри каждый кроссовок имеет специальные акселерометры, которые подсчитывают количество шагов и потраченных пользователем калорий и тому подобное", — сказано в сообщении.
Кроме того, это спортивная обувь имеет внутреннюю память, что позволяет хранить информацию о пробежках, сделанные за последние 30 дней. Каждый новый месяц начинается с чистого листа, а старые данные из внутренней памяти удаляются. Панель управления кроссовок оборудована двумя светодиодными индикаторами. Первый сигнализирует о том, что заданное расстояние пройдено, второй показывает уровень заряда встроенного аккумулятора.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкий спортивный бренд Adidas попал в громкий скандал с новой линейкой одежды, на которой изображена "советская" символика.