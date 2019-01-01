Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером

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Известная компания Puma перевипустила модель кроссовок RS-Computer Shoe, которая была популярна в 1980-ых годах. Стоит отметить, что это был симбиоз обычной обуви и сложного электронного оборудования, предназначенного для спортсменов и энтузиастов, передает ONLINE.UA со ссылкой на slashgear.com.

"Новые RS-Computer Shoe получили модуль Bluetooth, с помощью которого информация о тренировках передается на смартфон. Полученные данные обрабатываются специальным приложением, которое сохранило оригинальный дизайн конца 80-х .Внутри каждый кроссовок имеет специальные акселерометры, которые подсчитывают количество шагов и потраченных пользователем калорий и тому подобное", — сказано в сообщении.