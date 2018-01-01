Названы ТОП-10 фильмов 2018 года

Названы ТОП-10 фильмов 2018 года

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Фото: pixabay.com

Самый авторитетный кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших картин 2018 года. Рейтинг возглавил фильм "Власть" режиссера Адама МакКея. Главную роль в фильме исполнил актер Кристиан Бейл, который сыграл вице-президента США Дика Чейни, передает ONLINE.UA.

Критик назвал драму "непрерывной и разрушительной сатирой", а также похвалил игру голливудского актера.

"Серебро" получила лента "Рома" режиссера Альфонсо Куарона. Она является черно-белой и рассказывает историю горничной — девушки скромной, беспомощной и невежественной. В прошлом году он удостоился победы на Венецианском кинофестивале.

А на третьем месте расположился фильм "Сможете Ли вы меня простить?", снят Мариэль Хеллер. Лента рассказывает историю писательницы Ли Израэль, которая привлекла к себе внимание общества, начав подделывать письма покойных литераторов.

Также в ТОП-10 вошли фильмы "Холодная война" режиссера Павла Павликовского, "Свободный подъем в одиночку" (документальная лента), "Пылающий" (Ли Чхан-дона), "Восьмой класс" (Бо Бернема), "Наездник" (Хлои Чжао), "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корееди), а также версия незавершенного фильма Орсона Уэллса "Другая сторона ветра".

Как передает ONLINE.UA, ранее американский институт киноискусства (AFI) определил лучшие фильмы и сериалы 2018 года. В список лучших премии AFI Awards 2018 попал фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Рождение звезды".

Источник: ONLINE.UA Теги: фильмы, кино, рейтинг, Голливуд
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