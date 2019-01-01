Это потрясающе: NASA показало новое зрелищное видео с Юпитера

Это потрясающе: NASA показало новое зрелищное видео с Юпитера

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Фото: nasa.gov

Телескоп JunoCam передал на землю новые фото с Юпитера, на которых показал новые участки газового гиганта, которые ранее никогда не видели ученые. В NASA из этих снимков создали зрелищное видео, которое назвали потрясающим в научном мире, сообщает ONLINE.UA.

Новые эксклюзивные фото с Юпитера прокомментировала доктор Кэндис Хансен из Института планетологии США, возглавляющая проект JunoCam.

Это потрясающе: NASA показало новое зрелищное видео с Юпитера (1)

"Когда мы впервые пролетели над полюсами Юпитера, мы понимали, что видим участки планеты, которые не видели никогда до этого. Чего мы не ожидали, так это того, что мы увидим эти упорядоченные многоугольники из циклонов — огромные штормы, которые по размерам вдвое превышают территорию штата Техас. Мы тогда подумали: "Это потрясающе!" — рассказала профессор Хансен.

Это потрясающе: NASA показало новое зрелищное видео с Юпитера (2)

Новые фото с Юпитера, которые специалисты показали в видео, продемонстрировали, как на газовом гиганте бушуют мощные штормы, которые представляют множество загадок для исследователей. В NASA подчеркнули, что по этим снимкам ученые смогут лучше понять, как возникла и развивалась самая большая планета Солнечной системы.

Ранее ONLINE.UA публиковал фото мощного урагана на Юпитере.

Источник: ONLINE.UA Теги: космос, исследование, видеоновости, планеты, Юпитер, газовий гигант
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