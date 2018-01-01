Названа лучшая европейская комедия 2018 года

Смерть Сталіна — кадр з фільму

Европейская киноакадемия назвала лучшую комедию 2018 года. Ею стал сатирический фильм "Смерть Сталина", запрещенный к показу в России, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Лучшую европейскую комедию 2018 года снял британский режиссер Арман Ианнуччи. В сюжете фильма "смерть Сталина" рассказывается о борьбе за власть высшей партийной номенклатуры СССР после смерти советского диктатора в 1953 году. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев (Стив Бушеми), Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (Ольга Куриленко).

Следует отметить, что фильм "Смерть Сталина" в январе 2018 года запретили в России. Причиной тому стало "обнаружение при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Фильм "Смерть Сталина" — трейлер (видео):

Кроме лучшей комедии 2018 года, Европейская киноакадемия на церемонии вручения премии European Film Award назвала лучший европейский фильм 2018 года. Им стала черно-белая драма "Холодная война", которую снял польский режиссер Павел Павликовский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что самый авторитетный кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших картин 2018 года. Рейтинг возглавил фильм "Власть" режиссера Адама МакКея.