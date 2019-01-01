Невероятное фото Солнца: Parker снял светило с рекордно близкого расстояния

Фото: nasa.gov

Космический аппарат Parker Solar Probe сделал невероятные снимки Солнца. Светило удалось запечатлеть с рекордно близкого расстояния — 27 миллионов километров, сообщает ONLINE.UA.

Уникальные снимки Солнца Parker смог сделать, совершив невозможный маневр — ему удалось погрузиться в раскаленную атмосферу светила глубже, чем какому-либо другому космическому аппарату до него. Кроме этого, зонду также впервые в истории удалось запечатлеть снимки внутри солнечной короны.

Солнце с рекордно близкого расстояние (фото — twitter.com/nasa)

Напомним, NASA запустило зонд Parker Solar Probe в ноябре 2018 года. Его главной миссией является изучение Солнца. Аппарат до полета к светилу был оснащен высокой степенью защиты от нагрева, благодаря чему он способен выдерживать огромные температуры. В планах космического агентства, чтобы зонд облетел Солнце не менее 24 раз.

К слову, на уникальном фото Солнца можно увидеть не только светило, но и темное пятно, которое, как оказалось, является отражением планеты Меркурий.

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